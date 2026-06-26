به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیان مهر در سخنانی، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری و تیراندازی در خیابان ایران‌زمین محله گلدشت و مجروح شدن یکی از شهروندان با سلاح کلت کمری، بلافاصله عوامل گشت کلانتری ۱۸ گلدشت برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: فرد ضارب پیش از حضور مأموران از محل متواری شده بود و فرد مجروح نیز توسط تیم‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، ادامه داد: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، مخفیگاه متهم را که به یکی از شهرستان‌های هم‌جوار متواری شده بود در کمتر از یک ساعت شناسایی کردند.

سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: مأموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق شدند متهم را دستگیر و در بازرسی از وی، سلاح کلت کمری به همراه دوتیغه خشاب و تعدادی فشنگ کشف و ضبط کنند.

وی با بیان اینکه در تحقیقات پلیس مشخص شد علت درگیری، مشاجره لفظی حین خرید بوده است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با هشدار جدی به مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد: پلیس با هرگونه رفتار خشونت‌آمیز، قدرت‌نمایی با سلاح و اقدامات مخل امنیت شهروندان برخوردی قاطع، سریع و قانونی خواهد داشت و اجازه نخواهد داد عده‌ای با اقدامات هنجارشکنانه، آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند.