به گزارش خبرنگار مهر، شمارش معکوس برای یکی از مهمترین مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز شده و هواداران ایرانی از ساعتها قبل خود را به اطراف ورزشگاه لومن فیلد سیاتل رساندهاند تا شاهد دیدار حساس ایران و مصر باشند.
اهمیت این مسابقه باعث شده تا فضای اطراف ورزشگاه و همچنین شبکههای اجتماعی تحت تأثیر این دیدار قرار بگیرد. بسیاری از هواداران با پرچمهای ایران و لباس تیم ملی در انتظار باز شدن درهای ورزشگاه هستند تا از نزدیک شاگردان امیر قلعهنویی را در مسیر صعود به مرحله حذفی همراهی کنند.
تیم ملی ایران پس از تساوی مقابل نیوزیلند و بلژیک، اکنون در دیداری سرنوشتساز برابر مصر قرار میگیرد؛ مسابقهای که میتواند تکلیف صعود شاگردان قلعهنویی به مرحله بعدی جام جهانی را مشخص کند و به همین دلیل، تب فوتبال در میان هواداران ایرانی به اوج خود رسیده است.
دیدار تیم های ملی ایران و مصر از ساعت 06:30 امروز شنبه در گروه G جام جهانی 2026 برگزار می شود.
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