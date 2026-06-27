معادلات صعود ایران به سه بازی گره خورد/ شانس بالای تیم ملی برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در آخرین بازی مرحله گروهی از گروه G صبح امروز شنبه ۶ تیر و از ساعت ۰۶:۳۰ در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل آمریکا به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

با کسب یک امتیاز این بازی ایران در جدول ۳ امتیازی شد و پس از تیم های مصر و بلژیک در رده سوم قرار گرفت و به جدول تیم های برتر سوم گروه های جام جهانی راه یافت.

در جدول هشت تیم برتر سوم جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی ایران در حال حاضر با سه امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد، اما این رتبه هنوز قطعی نیست و تیم ملی همچنان خطر حذف از رقابت‌ها را احساس می‌کند. سرنوشت ایران به نتایج دیدارهای پایانی چند گروه دیگر گره خورده و عملکرد رقبای مستقیم، تکلیف صعود یا حذف ملی‌پوشان را مشخص خواهد کرد.

در حال حاضر تیم‌های ملی کرواسی، الجزایر و کنگو همچنان یک مسابقه دیگر در مرحله گروهی پیش‌رو دارند و می‌توانند با کسب امتیاز، جایگاه خود را در جدول تیم‌های سوم برتر بهبود ببخشند.

تیم ملی کرواسی بامداد یکشنبه ۷ تیر و از ساعت ۰۰:۳۰ به مصاف غنا خواهد رفت. در صورتی که کرواسی این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارد ۶ امتیازی می‌شود و غنا که اکنون چهار امتیاز دارد، به رده سوم گروه L سقوط خواهد کرد. با این حال غنا نیز با چهار امتیاز یکی از تیم‌های برتر سوم خواهد شد و جواز حضور در مرحله حذفی را کسب می‌کند.

در صورت تساوی نیز کرواسی چهار امتیازی شده و صعودش به مرحله بعد قطعی خواهد شد. بنابراین تنها نتیجه‌ای که به سود ایران خواهد بود، پیروزی غنا مقابل کرواسی است تا کروات‌ها با سه امتیاز در جدول باقی بمانند.

دیگر تیم سه امتیازی حاضر در جدول تیم‌های سوم، الجزایر است که به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به اتریش، در رده سوم گروه J قرار دارد. الجزایر صبح یکشنبه ۷ تیر و از ساعت ۰۵:۳۰ در حساس‌ترین دیدار این گروه به مصاف اتریش می‌رود. تساوی در این مسابقه باعث می‌شود هر دو تیم چهار امتیازی شده و الجزایر راهی مرحله حذفی شود. در صورت پیروزی هر یک از دو تیم نیز برنده شش امتیازی خواهد شد و به عنوان تیم دوم گروه به مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود می‌کند.

تیم ملی کنگو نیز همچنان شانس حضور در مرحله حذفی را دارد. این تیم تنها در صورتی می‌تواند به جمع تیم‌های صعودکننده راه یابد که موفق به شکست ازبکستان شود. هر نتیجه‌ای غیر از پیروزی، به معنای حذف کنگو از رقابت‌های جام جهانی خواهد بود.

تنها در صورتی که اتفاقات زیر به صورت همزمان در بازی‌های فردا رخ دهد ایران به عنوان تیم سوم صعود نخواهد کرد:



* تساوی غنا و کرواسی

* تساوی اتریش و الجزایر

* شکست ازبکستان برابر کنگو