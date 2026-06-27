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۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۰

جام جهانی ۲۰۲۶؛

معادلات صعود ایران به سه بازی گره خورد/ شانس بالای تیم ملی برای صعود

معادلات صعود ایران به سه بازی گره خورد/ شانس بالای تیم ملی برای صعود

تیم ملی فوتبال ایران که با سه تساوی در رده سوم گروه خود قرار گرفته است، برای قطعی شدن صعودش به مرحله بعد باید منتظر نتایج سه دیدار از گروه های دیگر باشد اما شانس بالایی برای صعود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در آخرین بازی مرحله گروهی از گروه G صبح امروز شنبه ۶ تیر و از ساعت ۰۶:۳۰ در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل آمریکا به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

با کسب یک امتیاز این بازی ایران در جدول ۳ امتیازی شد و پس از تیم های مصر و بلژیک در رده سوم قرار گرفت و به جدول تیم های برتر سوم گروه های جام جهانی راه یافت.

در جدول هشت تیم برتر سوم جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی ایران در حال حاضر با سه امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد، اما این رتبه هنوز قطعی نیست و تیم ملی همچنان خطر حذف از رقابت‌ها را احساس می‌کند. سرنوشت ایران به نتایج دیدارهای پایانی چند گروه دیگر گره خورده و عملکرد رقبای مستقیم، تکلیف صعود یا حذف ملی‌پوشان را مشخص خواهد کرد.

معادلات صعود ایران به سه بازی گره خورد/ شانس بالای تیم ملی برای صعود

در حال حاضر تیم‌های ملی کرواسی، الجزایر و کنگو همچنان یک مسابقه دیگر در مرحله گروهی پیش‌رو دارند و می‌توانند با کسب امتیاز، جایگاه خود را در جدول تیم‌های سوم برتر بهبود ببخشند.

تیم ملی کرواسی بامداد یکشنبه ۷ تیر و از ساعت ۰۰:۳۰ به مصاف غنا خواهد رفت. در صورتی که کرواسی این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارد ۶ امتیازی می‌شود و غنا که اکنون چهار امتیاز دارد، به رده سوم گروه L سقوط خواهد کرد. با این حال غنا نیز با چهار امتیاز یکی از تیم‌های برتر سوم خواهد شد و جواز حضور در مرحله حذفی را کسب می‌کند.

در صورت تساوی نیز کرواسی چهار امتیازی شده و صعودش به مرحله بعد قطعی خواهد شد. بنابراین تنها نتیجه‌ای که به سود ایران خواهد بود، پیروزی غنا مقابل کرواسی است تا کروات‌ها با سه امتیاز در جدول باقی بمانند.

دیگر تیم سه امتیازی حاضر در جدول تیم‌های سوم، الجزایر است که به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به اتریش، در رده سوم گروه J قرار دارد. الجزایر صبح یکشنبه ۷ تیر و از ساعت ۰۵:۳۰ در حساس‌ترین دیدار این گروه به مصاف اتریش می‌رود. تساوی در این مسابقه باعث می‌شود هر دو تیم چهار امتیازی شده و الجزایر راهی مرحله حذفی شود. در صورت پیروزی هر یک از دو تیم نیز برنده شش امتیازی خواهد شد و به عنوان تیم دوم گروه به مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود می‌کند.

تیم ملی کنگو نیز همچنان شانس حضور در مرحله حذفی را دارد. این تیم تنها در صورتی می‌تواند به جمع تیم‌های صعودکننده راه یابد که موفق به شکست ازبکستان شود. هر نتیجه‌ای غیر از پیروزی، به معنای حذف کنگو از رقابت‌های جام جهانی خواهد بود.

معادلات صعود ایران به سه بازی گره خورد/ شانس بالای تیم ملی برای صعود

تنها در صورتی که اتفاقات زیر به صورت همزمان در بازی‌های فردا رخ دهد ایران به عنوان تیم سوم صعود نخواهد کرد:

* تساوی غنا و کرواسی
* تساوی اتریش و الجزایر
* شکست ازبکستان برابر کنگو

کد مطلب 6871652

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    نظرات

    • نوربخش بشارتی IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      79 43
      پاسخ
      ایران برای اولین بار به دوردوم صعودمیکند وبعد به یک چهارم میرودانشالله
      • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
        46 11
        اماواگرطبق معمول
      • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
        0 1
        الان ما صعود کردیم؟ یا نه؟؟؟؟؟؟
    • محمد IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      50 26
      پاسخ
      غنا میبره
    • بلوچ IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      37 19
      پاسخ
      ازبکستان وکنگو مساوی می کنند ، غنا کرواسی رو شکست میده . اتریش والجزایر مساوی می کنند، ایران هم صعود می کنه ،مقابل سویس اگر دفاعی بازی نکنه امکان بردوصعود است ولی اگر دفاعی بازی کنه بازی را واگذار می کنه وحذف میشه
    • عباس یوسفی IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      54 27
      پاسخ
      سلام به احترام این تیم ملی باید ایستاد دست زد ،به امید صعود به دور یک شانزدهم،خدامیدونه حقمونه،
      • جعفر IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
        29 54
        تو چهارتا تیم سوم شدین بازم دم از حق میزنی
      • امیر IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
        0 1
        کرواسی ۲ بر ۱ غنا میبره وبازی ازبکستان و کنگو یا کنگو میبره یا مساوی
    • J IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      29 42
      پاسخ
      ایران گل نهایی رو زد همه ما میدونن که ایران برنده بود ولی گل اخر رو از قصد حذف کردند
      • جنوب IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
        34 13
        افساید دیگه از عمد رد کردند چیه دیگه بچه دو ساله هم اینو میفهمه
    • طاها IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      31 16
      پاسخ
      از روزی که وی ای ار اومد گند زد تو بازیا اگه وی ای ار نبود داور گل رو قبول کرده بود
    • داود IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      18 21
      پاسخ
      خداییش مااحساس خیلی خوبی داریم ازبازی مقابل مصر، ماگل پیروزی رازدیم ولی مردوداعلام شددرصورتیکه گل هیچ موردی نداشت والکی مردوداعلام شد، به ضــــــــــــــــررما!
      • و IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
        19 20
        افساید بود .همه دیدن .
    • ایران IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      29 6
      پاسخ
      بازی نیوزلند رو مفت از دست دادیم حیف، نباید میذاشتیم مساوی شه تا الان به این وضع برسیم
    • ایرانی IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      20 8
      پاسخ
      انصافا بهترین دوره تمام ادوار جام جهانی رقم خورد دوره ای بدون شکست که با سختگیری داوران و بدشانسی و البته عدم خود باوری میشد حتی بعنوان سرگروه صعود کرد ولی به هر حال ثابت کردیم در سختی بیشتر امکان موفقیت بالاست الانم صعود کنن یا نه دیگه مهم نیست چون همه اذعان کردن آبرومندانه بازی کردن هر چقدرم دوست داریم میتونیم نق بزنیم ولی اگر بدور از تعصب به ادوار قبلی بنگرید متوجه میشین
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      10 10
      پاسخ
      حتی اگه یکی از این اتفاق ها هم نیفته ایران میتونه صعود کنه
    • علی IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      5 4
      پاسخ
      فکر کنم همه معادلاتو ننوشتی
    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      5 9
      پاسخ
      در ورزش های تیمی ما بلد نیستیم ببریم. خیلی هنر کنیم فقط بلدیم نبازیم.
    • حیدر،حیدر،حیدر IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      25 15
      پاسخ
      متاسفانه بعضی ها،گویا خون ایرانی دررگشان نیست!!!تیم ملی ایران اسلامی،در شرایط جنگ باآمریکا،درزمین آمریکا،با شرایط تخاصمی آمریکا،و چندین اشکال که آمریکادرفرودگاه وزمین تمرین ایجاد کردند.اما جوانان غیور ایرانی در هیچکدام ازسه بازی شکست نخورد،چرا خودتحقیری میکنندعده ای،که حتی یکبار فوتبال بازی نکردند؟؟!!بهترین دوره ادوار جام جهانی برای ایران عزیز،همین دوره است.
    • نیستانک IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      13 6
      پاسخ
      ما در این جام یک رکورد بدون باخت ثبت کردیم. بازی با مصر بسیار عالی تر از بلژیک بود. و واقعا برای فوتبال ایران این بازی شگفتی هست. نگاه به نتایج بازی های بعدی بدور از عقل و منطق هست. نگاه مردم و دنیای فوتبال در حال حاضر خیلی بهتر از صعودمان به مرحله بعدی هست.
    • حسام حسامی IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      7 2
      پاسخ
      خداییش این تیم بدشانسه و اگر به عنوان تیم سوم نره مرحله بعد ، به حرف‌ من میرسین که بدشانسه
      • Jfiyan IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
        0 1
        دمتان گرم عالی بودید بچه ها فقط کمی کم شانس بودیم
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      11 6
      پاسخ
      انشاالله ایران همیشه قهرمانه صعود میکنه نفسم و جانم ایران و مردم ایران🇮🇷
    • حسن IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      6 4
      پاسخ
      حیف شد چقدر خوشحال شدیم اما ناامید نیستیم یاد گل قوچان نژاد افتادم انشالله میریم مرحله بعد 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 واقعا دم بچه ها گرم👏👏👏👏👏
    • محمدرضا IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      10 2
      پاسخ
      اگه قراره طارمی فیکس باشه چرا قائدی و دنیس و حسین زاده رو بردن مغانلو چیکار کرد؟ کاش جاش قایدی یاحسین زاده رو میفرستاد توبازی
    • محمد مهدی IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      5 7
      پاسخ
      برنامه var با کسر زمانی بسیار کمی میتواند یک گل سالم را مردود کند مطمین باشید دشمنیها اتقدر زیاد است که داورهابه عمد گل را مردود کنند
    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      3 1
      پاسخ
      در جام جهانی قانون جدیدی بر گزار شده‌ اگر عقب تر از دروازبان حریف بازیکن ما صاحب توپ بشه باید دو بازیکن حریف جلوتر از بازیکن ما که شجاع خلیل زاده بود باشه ۰ اما خدا میدونه حقمونه صعود کنیم و شاید با سه بازی بعدی که خودتون میدونین یکیشون اتفاق بیفته ایران صعود میکنه انشالله 😊😊😊
    • یک ایرانی IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      6 4
      پاسخ
      خدا یا چی میشه اگه در آیندگان ایران برنده جام جهانی بشه(خوش بینی ترین حالت ممکن.)ولی خدایا واقعا نمیشه ما قهرمان شیم؟یک روزی؟
    • علی IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      11 8
      پاسخ
      ان شاء الله با توکل بخدا و یاری امام زمان عج و دعای خیر شهید زنده و عزیزمان امام خامنه ای عزیز به مرحله بعدی و حتی بالاتر خواهیم رفت جناب آقای سر مربی قلعه نوئی خدا خدای همه است و با هیچ تیمی و مردمی دشمنی نداره شانس یک حرف فقط امید به خدا پیروزی میاره با تلاش مضاعف وسلام
    • همشهری IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      6 0
      پاسخ
      چجوری شانس بالایی داره؟ کلا ۳ تا سهمیه مونده که اتریش مساوی شه جفتشون ۴ امتیازی میشن میرن بالا و میگن تیم دوم گروه به اسپانیا میخوره پس سعی میکنن مساوی کنن میمونه یه جایگاه غنا کرواسی چه ربطی داره نمیدونم کرواسی ‌ که میبره مساوی هم بشه بالا میره غیر از این ها کنگو هم ببره ازبک رو کار تمومه
    • IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      تیم ملی به امثال طارمی ومغانلو وافکار سنتی قلعه نوعی باخت
    • محمد IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      1 0
      پاسخ
      تا وقتی اين همة استعداد از نژادهای مختلف تو ايران کشف و طبق اصول روز دنیا پرورش داده‌ نشن فوتبال ایران از ۴۸ تيم که‌ هيچ ۶۴ تا هم‌ بشه باز باید کل کائنات کمک‌ کنن صعود کنه
    • محمد صفری IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      1 0
      پاسخ
      سلام درود..همه بازی ها رو مرور کردم میگم راحت کرواسی می‌بره..کنگو هم میبره..و بازی تساوی اتریش الجزایر..
    • علی IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      چقدر هم احتمالش بالا بود

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