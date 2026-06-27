به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در حالی از ساعت ۰۶:۳۰ امروز شنبه در گروه g جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار می شود که مهدی مهدوی کیا به عنوان اسطوره فوتبال ایران در جایگاه ویژه ورزشگاه لومن فیلد سیاتل خواهد نشست تا به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ دنیا بازی شاگردان امیر قلعه نویی مقابل فراعنه را تماشا کند.

مهدوی کیا در پرسش و پاسخ در خصوص این بازی دست به پیش بینی زد و بازی امروز را پر از هیجان دانست. بخشی از صحبت های مهدوی کیا را در ادامه می خوانید:

مهدوی‌کیا درباره این دیدار گفت: این بازی برای هر دو تیم بسیار مهم است و امیدوارم ایران بتواند به مرحله بعد صعود کند. ایران نتایج خوبی گرفته است. مقابل نیوزیلند می‌توانست پیروز شود و برابر بلژیک هم با دفاع هوشمندانه به نتیجه خوبی رسید.

ستاره سابق ایران در ادامه گفت: سرمربی تیم کار خوبی انجام داده و امیدوارم بتواند تیم را به دور بعد برساند.

او با اشاره به شرایط آماده سازی ایران تاکید کرد: ایران شرایط آماده‌سازی ایده‌آلی نداشت. بازی‌های دوستانه کم و سفرهای زیاد روی ریکاوری بازیکنان تأثیر گذاشت.

مهدوی‌کیا درباره دو دیدار قبلی گفت: انتظار برد مقابل نیوزیلند وجود داشت و مقابل بلژیک هم تساوی نتیجه خوبی بود.

او در پاسخ به سؤالی درباره بهترین بازیکنان ایران به کوره گفت: همه بازیکنان تلاش کردند، اما رامین رضاییان، مهدی طارمی و علیرضا بیرانوند عملکرد خوبی داشتند.

مهدوی‌کیا تاکید کرد: باید در مدیریت بازی، مالکیت توپ و کارایی هجومی بهتر شویم. مصر تیم خوبی است و یکی از قوی‌ترین تیم‌های گروه محسوب می‌شود. آن‌ها در استفاده از موقعیت‌ها بسیار خطرناک هستند.

پیشکسوت فوتبال ایران درباره ستاره تیم مصر گفت: محمد صلاح رهبر تیم است و نقش بسیار مهمی با گل‌ها و پاس‌هایش دارد ولی مهدی طارمی می‌تواند بازیکنی باشد که تفاوت را در این بازی رقم بزند.

او با پیش بینی نتیجه بازی گفت: فکر می‌کنم بازی با نتیجه ۱-۱ تمام شود و مصر، بلژیک و ایران از این گروه صعود کنند.