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۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۴

برپایی آیین «شب شمع» همزمان با سالروز شهادت امام سجاد(ع) در مازندران

برپایی آیین «شب شمع» همزمان با سالروز شهادت امام سجاد(ع) در مازندران

ساری - آیین «شب شمع» همزمان با سالروز شهادت امام سجاد(ع) در مازندران برگزار شد.

محمدعلی باقری رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری آیین معنوی «شب شمع» همزمان با سالروز شهادت امام سجاد(ع) در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این آیین، جلوه‌ای از ارادت مردم دیار علویان به چهارمین امام شیعیان و پاسداشت پیام ماندگار عاشورا است.

وی با اشاره به برگزاری آیین «شب شمع» در سوگواره شمع همزمان با سالروز شهادت امام سجاد(ع) اظهار کرد: مردم مؤمن و ولایت‌مدار مازندران در این شب با روشن کردن شمع، عشق و ارادت خود را به امامی ابراز می‌کنند که شاهد بزرگ‌ترین مصیبت تاریخ اسلام، یعنی واقعه کربلا، بود.

وی افزود: نور شمع‌های افروخته در این آیین، نمادی از روشن ماندن راه و پیام امام سجاد(ع) است؛ امامی که با صبر، عبادت و تبیین حقایق عاشورا، پیام خون شهیدان کربلا را به نسل‌های آینده منتقل کرد و پرچم نهضت حسینی را برافراشته نگه داشت.

عضو شورای فرهنگ عمومی دیار علویان با اشاره به مظلومیت امام زین‌العابدین(ع) تصریح کرد: هرچند بارگاه مطهر آن حضرت در بقیع سال‌هاست از وجود گنبد، بارگاه و چراغ محروم مانده، اما محبت و یاد آن امام همام در دل شیعیان و آزادگان جهان همواره زنده و جاودان خواهد ماند.

باقری خاطرنشان کرد: آیین «شب شمع» در مازندران هر سال با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود و تجلی پیوند عمیق مردم این استان با فرهنگ عاشورا و معارف اهل‌بیت(ع) است.

کد مطلب 6871626

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