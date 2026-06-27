حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت امام چهارم شیعیان حضرت امام زین‌العابدین (ع) و با اشاره به اینکه امامت حضرت در میان خون و آتش و دود آغاز شد، اظهار کرد: ایشان سخت‌ترین دوران‌ها را پشت سر گذاشتند و در شرایطی بسیار تاریک در اوج خفقان جامعه اسلامی را رهبری کردند تا در زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بهترین دوران‌های شیعی رقم بخورد.

امام جمعه سامان با ذکر اینکه امام سجاد (ع) زمینه را برای تربیت هزاران شیعه واقعی به دست امام پنجم و امام ششم شیعیان فراهم کردند، ادامه داد: سه کار مهم آن حضرت در زمان امامتشان اولاً احیای قرآن کریم، دوم احیای دعا و سوم، احیای فرهنگ عاشورا بود.

حسینی بیان کرد: خدای سبحان صدایی دلنشین و لحنی زیبا برای تلاوت کلام وحی به امام زین‌العابدین (ع) عطا فرموده بود و زمانی که حضرت قرآن تلاوت می‌کردند، مردم رهگذر که صدای ایشان را می‌شنیدند محو می‌شدند و لذت می‌بردند. بنی امیه هم نمی‌توانست مانع قرآن خواندن حضرت و تحول مستمعان از تلاوت ایشان شود.

وی با تصریح اینکه بسیاری از مردم با تلاوت زیبای حضرت دور ایشان حلقه می‌زدند، افزود: حضرت آیات را تلاوت می‌کردند و گاه تفسیر می‌کردند و اگر هم کسی شبهه یا سوالی داشت، پاسخ می‌گفتند و همین جلسات به احیا و تبلیغ فرهنگ قرآنی در جامعه کمک می‌کرد.

احیا و تبلیغ دعا و فرهنگ قرآنی در جامعه

حسینی صحیفه سجادیه را حاوی ۵۴ دعای شریف یادگار امام سجاد (ع) دانست و گفت: خوب است همه ما لااقل یک‌بار این کتاب را با هدف استفاده کاربردی مطالعه کنیم. این کتاب اسمش دعا اما سرشار از آموزه‌های عملیاتی برای تعالی زندگی فردی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.

وی اظهار کرد: همچنین به مخاطبان پیشنهاد می‌دهم یک‌دور دعای مکارم اخلاق امام سجاد (ع) را با دقت بخوانند؛ یقین بدانید اگر فقط همین آموزه‌های دعای مکارم اخلاق در جامعه پیاده‌سازی گردد، همه کلانتری‌ها و دادگاه‌ها تعطیل می‌شود. در حالی که ما این معارف ناب و کاربردی برای حیات طیبه را در اختیار داریم اما متاسفانه محاکم و دادگاه‌های ما جزو شلوغ‌ترین ادارات است.

امام جمعه سامان برخی فرازهای دعای مکارم اخلاق را یادآور شد و گفت: امام (ع) در فرازی به خدا عرضه می‌دارد که خدایا به من توفیق بده تا خوبی‌های مردم را پخش کنم و عیب‌های آنان را بپوشانم. اگر همین یک آموزه را هر کدام از ما در خانواده و محله و شهر خودمان پیاده کنیم، انبوهی از معضلات و مشکلات حل خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: امام (ع) همچنین در دعایی از خدای سبحان می‌خواهد توفیق دهد تا کسی که ایشان را ترک کرده به او سر بزند اگر امام سجاد علیه السلام دعا می‌کنند در مقابل اینکه آنها مرا ترک کردند و ترک احسان کردند من نسبت به آنها بر و احسان کنم‌، یا کسی که بدی کرده او را ببخشم، قاعدتاً ما نیز که پیروی حضرت هستیم باید در مقابل بدی‌هایی که به ما می‌شود، خوبی کنیم و بدی را با بدی پاسخ ندهیم.

احیای فرهنگ عاشورا در کلام و سیره امام سجاد

وی تأکید کرد: اگر هر یک از این فرازهای ناب از کلام امام سجاد (ع) در اماکن و معابر عمومی نصب شود و به چشم مردم برسد، قطعاً به لایه عملی زندگی و فرهنگ عمومی راه خواهد یافت و بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

حسینی احیای فرهنگ عاشورا را کار سوم امام سجاد علیه السلام عنوان کرد و گفت: امام سجاد (ع) راهکار نجات جامعه را احیای فرهنگ عاشورا می‌دانستند و لذا تلاش وافر داشتند تا این نهضت را زنده حفظ و تقویت کنند؛ حضرت ۳۴ سال با یادکرد عاشورا اشک ریختند.

وی بیان کرد: حضرت در شرایط خفقان حاکم نمی‌توانستند برای پدر بزرگوارشان و شهدای کربلا عزاداری کنند اما به بهانه‌های مختلف برای این مصیبت و یادکرد شهدا اشک می‌ریختند و این حالات حضرت و کلام و تبیین ایشان، عاشورا را در اذهان و قلوب زنده نگه می‌داشت.