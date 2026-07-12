احمدرضا بسیج در گفتگو با خبرنگار مهر، با پرداختن به مضامین نورانی حدیثی از امام سوم شیعیان حضرت امام حسین (ع) که فرمودند «خَمْسٌ مَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ لَمْ یَکُنْ فِی کَثِیرٍ مِمَّا یُمْتَعُ بِهِ مَتْعٌ: الْعَقْلُ، وَ الدِّینُ، وَ الْأَدَبُ، وَ الْحَیَاءُ، وَ حُسْنُ الْخُلُقِ»، اظهار کرد: حضرت فرمودند پنج نعمت بزرگ عقل، دین، ادب، حیا و خوشاخلاقی اگر در کسی نباشد از زندگی بهرهای نمیبرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه عقل به معنی تفکر و اندیشیدن است، ادامه داد: تفکر میتواند خوب یا بد باشد لذا آنانی هم که انواع جنایتها و ظلمها را مرتکب میشوند و مستبدان و مستکبرانی چون آمریکا و رژیم صهیونی، فکر میکنند و نقشه میکشند. اینان به تعبیر قرآن در سوره مدثر تفکر میکنند و نقشه میکشند که چگونه جنایت کنند.
بسیج بیان کرد: اندیشهای که لوازم درست را دارا بوده و منتهی به خداشناسی و عبادت شود، دشمن را بشناسد و به مبارزه با آن بپردازد یا سعادت را بشناسد و برایش تلاش کند، مصداق عقل و عقلانیت است.
وی در خصوص نعمت دین در این حدیث از اباعبدالله الحسین علیه السلام، گفت: دین به معنی عقیده و مرام بوده و تمام عقاید و اندیشههایی را شامل میشود که انسان برای زندگی خودش بر میگزیند.
بسیج با یادآوری اینکه دین نیز همچون عقل میتواند خوب یا بد باشد، افزود: پیامبر (ص) زمانی که با مشرکین و کافران سخن میگویند اما جبهه کفر این سخنان را نمیپذیرد، خطاب به آنان میفرمایند که «لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ» (کافرون/۶). پیداست همان کافری که به خدا و توحید و معاد عقیدهای نداشته باشد هم دینی دارد.
ادب صحیح حاکی از اخلاق و عقاید درست است
این مدرس حوزه و دانشگاه با تصریح اینکه مجموع و ختم همه دینها در دین حضرت خاتم (ص) یعنی اسلام آمده است، یادآور شد: مراد از دین همان عقاید و گزارهها و باورهایی است که از جانب خداوند متعال آمده و در راستای سعادت انسان و نه برای متوقف کردنش از کمال باشد.
بسیج ادب را سومین نعمت زندگی دانست و گفت: ادب شامل نحوه زندگی و رفتارهاست که بعد از اخلاق قرار میگیرد و اخلاق نیز مبتنی بر دانستهها و عقاید و باورمندیها بوده و بعد از مقوله اعتقادات قرار میگیرد. مثلاً انسانی که باورمند به خدا و رسول الهی باشد، به پیام خدا گردن مینهد، از منکرات پرهیز کرده و به معروفها اهتمام دارد.
وی با تأکید بر اینکه ادب صحیح حاکی از اخلاق و عقاید درست است، ادامه داد: ادب، نحوه رفتار اخلاقی است مثلاً سلام کردن یک عمل اخلاقی است اما اینکه چگونه سلام کنیم، مقوله ادب را شامل میشود. درواقع ادب رویه ظاهری اخلاق است و کسی که ادب دارد قاعدتاً در ساحت اخلاق نیز مسیر درست را پیموده و عقاید درستی هم دارد. نماز خواندن یک عمل اخلاقی است اما چگونه نماز خواندن حیطه ادب نماز را شامل میشود.
بسیج درباره نعمت حیا که به معنی زشت دانستن و شرم از انجام کاری است، بیان کرد: انسان گاه از خود حیا دارد یعنی خودش، خودش را از انجام دادن یا ندادن کاری سرزنش میکند. گاه اما از دیگران حیا دارد و از انجام یا عدم انجام برخی کارها در حضور دیگران شرم دارد. گاهی هم انسان در پیشگاه خداوند متعال شرم میکند و کاری را انجام میدهد یا انجام نمیدهد.
مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) که فرمودند «لا إیمانَ لِمَن لا حیاءَ لَهُ»، اظهار کرد: در حدیثی دیگر انسان فاقد حیا مانند انسان بدون عقل و جاهل توصیف شده است. اگر حیا نباشد بسیاری از امور اخلاقی و انسانی دیگر زایل میشود و محلی از اعراب ندارد.
دشمنان برای حیازدایی از جامعه سرمایهگذاری بسیاری دارند
بسیج با تصریح اینکه دشمنان برای حیازدایی از جامعه سرمایهگذاری بسیاری دارند، گفت: جبهه مقابل حق، تلاش داشته بسیاری از رفتارها، کتابها، علوم، فیلمها، موسیقیها و حتی خوراکیها را به گونهای طراحی کند تا حیا در میان مردم خاصه نسل جدید کمتر و کمتر شود. فضای مجازی، ماهوارهها، شبکههای ماهوارهای در قالبهای گوناگون همه برای این هدف به کار گرفته شدهاند زیرا دشمن خوب میداند که اگر حیا کم شود، عقل و دین نیز از بین خواهد رفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان در خصوص نعمت پنجم یعنی حسن خلق، بیان کرد: خوشاخلاقی اکسیری برای جذب دلها و جلب انسانهاست همچنان که بر طبق نص صریح قرآن، پیامبر اسلام (ص) در پرتو محبت و حسن خلق توانستند مردم را به سمت دین دعوت و جذب کنند.
بسیج با تصریح اینکه انسانها تشنه تکریم و احترام و محبتاند، افزود: احترام به دیگران، چشمپوشی از خطاها و ضریب دادن به ابعاد خوب هر انسان و فراموش کردن رفتارهای بد، افراد و جامعه را به کمال میرساند. هر چقدر بر ایمان انسانها افزوده شود، حسن خلق و اخلاق نیک و پسندیده آنها تقویت خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان بیان کرد: انسانها هر چقدر که رفتار درستی با غیر خود داشته باشند، ایمانشان کاملتر است. سوءخلق، عمر را کم و بیماریها را افزون میکند و بسیاری از گرفتاریهای انسان ناشی از بداخلاقیها و سوءخلق است.
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