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۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۶

معاضدت ۱۷۰ وکیل نیکوکار با کمیته امداد گیلان برای رفع مشکلات حقوقی

معاضدت ۱۷۰ وکیل نیکوکار با کمیته امداد گیلان برای رفع مشکلات حقوقی

رشت- مدیرکل کمیته امداد گیلان از اعلام آمادگی ۱۷۰ وکیل نیکوکار برای وکالت معاضدتی مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: بیش از ۸۰۰ مورد خدمات حقوقی و قضایی به جامعه هدف ارائه شده است.

سید مجتبی جلالی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گرامیداشت هفته قوه قضائیه و شهادت مظلومانه آیت‌الله دکتر بهشتی و یاران وفادارش، اظهار کرد: حمایت حقوقی و معاضدت قضایی مددجویان با رویکرد پیشگیری و توانمندسازی انجام می‌شود و این نهاد همواره در کنار اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه بوده است.

وی با بیان اینکه آگاه‌سازی و هدایت مددجویان پیرامون مسائل حقوقی و قضایی از اولویت‌های اساسی کمیته امداد است، تصریح کرد: بسیاری از مددجویان به هنگام بروز مشکلات حقوقی و قضایی، از حقوق قانونی خود آگاهی کافی ندارند و در احقاق حق خود دچار کاستی و ناتوانی می‌شوند، از این رو کمیته امداد استان، میز خدمت حقوقی را راه‌اندازی کرده تا این خلأ را پر کند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان، ارائه مشاوره‌های حقوقی، تنظیم اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه و لایحه دفاعیه، شرکت در جلسات دادرسی، راهنمایی و حمایت حقوقی برای اجرای احکام و نیز ایجاد سازش بین اصحاب دعوی را از جمله اقدامات حقوقی این نهاد برشمرد و گفت: صیانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایت‌های لازم حقوقی و قضایی از افراد و خانواده‌های نیازمند، از اهداف و مأموریت‌های مهم کمیته امداد محسوب می‌شود.

جلالی‌پور با تأکید بر اینکه مددجویان تحت حمایت این نهاد، از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه هستند و مشکلات حقوقی متعددی دارند، خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۷۰ وکیل نیکوکار جهت وکالت معاضدتی برای مددجویان اعلام آمادگی کرده‌اند و طی یک سال گذشته بیش از ۸۰۰ مورد خدمات مختلف حقوقی و قضایی به جامعه هدف ارائه شده است.

وی در پایان از وکلا و مشاوران نیکوکار دعوت کرد تا برای معاضدت حقوقی و خدمت‌رسانی به محرومان و احقاق حق آنان، با کمیته امداد استان گیلان همکاری کنند و افزود: این همکاری، گامی ارزشمند در تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.

کد مطلب 6871651

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