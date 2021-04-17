بیش از ۳۵۰۰ مورد خدمات حقوقی به مددجویان گیلانی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اهرابی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه حمایت حقوقی و معاضدت قضائی مددجویان با رویکرد پیشگیری و توانمندسازی انجام می‌شود، گفت: ارائه مشاوره‌های حقوقی، تنظیم اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه، لایحه دفاعیه، شرکت در جلسات دادرسی، راهنمایی و حمایت حقوقی برای اجرای احکام و سازش بین اصحاب دعوی و همچنین معرفی مددجویان برای اخذ وکیل معاضدتی از جمله اقدامات حقوقی این نهاد برای خدمت‌رسانی به جامعه هدف تحت حمایت است.

وی، ادامه داد: در طول سال گذشته بیش از سه هزار و ۵۰۰ مورد خدمات مختلف حقوقی و قضائی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان گیلان ارائه شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان، تصریح کرد: صیانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایت‌های لازم حقوقی و قضائی از افراد و خانواده‌های نیازمند از جمله اهداف مهم کمیته امداد است.

اهرابی با تأکید بر اینکه مددجویان تحت حمایت این نهاد از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه و دارای مشکلات حقوقی متعددی هستند، گفت: تاکنون ۲۳۱ وکیل نیکوکار جهت وکالت معاضدتی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اعلام آمادگی کرده و به همین منظور وکلا و مشاوران نیکوکار می‌توانند برای معاضدت حقوقی و خدمت‌رسانی به محرومان و احقاق حق آنان با کمیته امداد امام (ره) همکاری کنند.

وی، اضافه کرد: آگاه‌سازی و هدایت مددجویان تحت حمایت پیرامون مسائل حقوقی و قضائی از جمله فعالیت‌های این نهاد است و بسیاری از مددجویان به هنگام بروز مشکلات حقوقی و قضائی به حقوق قانونی خود آگاه نبوده و در احقاق حقوق حقه خود دچار کاستی و ناتوانی می‌شوند، لذا در این راستا کمیته امداد امام (ره) استان میز خدمت حقوقی را راه اندازی کرده است.