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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۲:۲۹

مدیر کل کمیته امداد گیلان:

بیش از ۳۵۰۰ مورد خدمات حقوقی به مددجویان گیلانی ارائه شد

بیش از ۳۵۰۰ مورد خدمات حقوقی به مددجویان گیلانی ارائه شد

رشت- مدیرکل کمیته امداد گیلان، گفت: در سال گذشته بیش از ۳۵۰۰ مورد خدمات مختلف حقوقی و قضائی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان گیلان ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اهرابی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه حمایت حقوقی و معاضدت قضائی مددجویان با رویکرد پیشگیری و توانمندسازی انجام می‌شود، گفت: ارائه مشاوره‌های حقوقی، تنظیم اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه، لایحه دفاعیه، شرکت در جلسات دادرسی، راهنمایی و حمایت حقوقی برای اجرای احکام و سازش بین اصحاب دعوی و همچنین معرفی مددجویان برای اخذ وکیل معاضدتی از جمله اقدامات حقوقی این نهاد برای خدمت‌رسانی به جامعه هدف تحت حمایت است.

وی، ادامه داد: در طول سال گذشته بیش از سه هزار و ۵۰۰ مورد خدمات مختلف حقوقی و قضائی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان گیلان ارائه شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان، تصریح کرد: صیانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایت‌های لازم حقوقی و قضائی از افراد و خانواده‌های نیازمند از جمله اهداف مهم کمیته امداد است.

اهرابی با تأکید بر اینکه مددجویان تحت حمایت این نهاد از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه و دارای مشکلات حقوقی متعددی هستند، گفت: تاکنون ۲۳۱ وکیل نیکوکار جهت وکالت معاضدتی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اعلام آمادگی کرده و به همین منظور وکلا و مشاوران نیکوکار می‌توانند برای معاضدت حقوقی و خدمت‌رسانی به محرومان و احقاق حق آنان با کمیته امداد امام (ره) همکاری کنند.

وی، اضافه کرد: آگاه‌سازی و هدایت مددجویان تحت حمایت پیرامون مسائل حقوقی و قضائی از جمله فعالیت‌های این نهاد است و بسیاری از مددجویان به هنگام بروز مشکلات حقوقی و قضائی به حقوق قانونی خود آگاه نبوده و در احقاق حقوق حقه خود دچار کاستی و ناتوانی می‌شوند، لذا در این راستا کمیته امداد امام (ره) استان میز خدمت حقوقی را راه اندازی کرده است.

کد مطلب 5190960

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