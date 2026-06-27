احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جنوب اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان آمده است: با توجه به انجام عملیات‌های انفجار کنترل‌شده در محدوده جنوب شهر اصفهان، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق کوه صفه، شهر بهارستان و نواحی پیرامونی آن وجود دارد.

بر اساس این اطلاعیه، این عملیات‌ها امروز شنبه، ششم تیرماه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۴ بعدازظهر انجام خواهد شد.

روابط عمومی سپاه استان اصفهان در پایان با تأکید بر اینکه این صداها ناشی از عملیات‌های کنترل‌شده است، خاطرنشان کرد: جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان عزیز وجود ندارد و این موضوع روال عادی برنامه‌های پیش‌بینی شده است.