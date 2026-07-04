کاشی کاری صحن حضرت زینب (س) به نیت رهبر شهید در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد ضرغامزاده گفت: علاقهمندان میتوانند با مشارکت در طرح، اجرای پویش کاشی صحن حضرت زینب (س) در کربلای معلی نام خود یا عزیزانشان را بر پشت کاشیهای شبستان حضرت زینب (س) ثبت و ماندگار کنند.
مسئول جذب و مشارکتهای مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان یزد افزود: در این پویش، هر نفر با پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار تومان میتواند نام خود، اعضای خانواده، پدر و مادر مرحوم، شهدا و دیگر عزیزان را در این طرح معنوی ثبت کند.
وی افزود: با توجه به شهادت رهبر شهید، پویش ویژهای نیز با عنوان رهبر شهیدم راهاندازی شده است و مردم میتوانند به نیت ایشان در این طرح مشارکت کنند تا نام ایشان نیز در صحن و شبستان حضرت زینب سلاماللهعلیها در کربلای معلی ثبت و برای همیشه ماندگار شود.
مسئول جذب و مشارکتهای مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان یزد تصریح کرد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به دفتر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان یزد یا از طریق سامانه ثبتنام و همچنین کانالهای ستاد در پیامرسانهای بله و ایتا، نسبت به ثبتنام و مشارکت در این پویش اقدام کنند.
نظر شما