راهکار مقابله با چالش تأمین تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعیدرضا شاهمرادی، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر حوزه تجهیزات پزشکی اظهار کرد: در سالهای اخیر تغییرات ارزی و نوسانات بازار، تأمین دستگاههای جدید را برای مراکز درمانی با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وی افزود: این شرایط موجب شده تا بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانها با محدودیت منابع مالی برای خرید تجهیزات جدید روبهرو باشند و ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود بیش از گذشته احساس شود.
مشاور امور تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش شرکتهای دانشبنیان در این حوزه گفت: امروز بازسازی، نوسازی و احیای تجهیزات پزشکی موجود یکی از مهمترین راهکارهای حفظ توان ارائه خدمات درمانی در کشور است. تعدادی از شرکتهای دانشبنیان مجوزهای لازم را برای انجام این فعالیتها دریافت کردهاند و لازم است زمینه توسعه این ظرفیت در کشور بیش از پیش فراهم شود.
شاهمرادی ادامه داد: بخشی از نیاز مراکز درمانی را میتوان از طریق بازسازی تجهیزات موجود و بازگرداندن آنها به چرخه خدمت تأمین کرد. این اقدام علاوه بر کاهش هزینهها، موجب افزایش بهرهوری سرمایهگذاریهای انجامشده در حوزه تجهیزات پزشکی خواهد شد.
مشاور امور تجهیزات پزشکی سازمان غذا و داروبا اشاره به اهمیت خدمات پس از فروش، تعمیرات تخصصی و تأمین قطعات یدکی افزود: نگهداشت مناسب تجهیزات پزشکی از الزامات نظام سلامت است و باید منابع مالی مشخصی برای این بخش در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از تجهیزات پزشکی موجود در مراکز درمانی کشور عمر بالایی دارند و از سوی دیگر، شرایط فعلی امکان جایگزینی سریع آنها را محدود کرده است. از این رو، استفاده از توان فنی شرکتهای دانشبنیان برای بازسازی و ارتقای تجهیزات موجود میتواند نقش مؤثری در حفظ ظرفیت درمانی کشور و افزایش دسترسی به خدمات سلامت ایفا کند.
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