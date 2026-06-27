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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۸

صدای انفجار در دزفول ناشی از امحای مهمات است؛ مردم نگران نباشند

صدای انفجار در دزفول ناشی از امحای مهمات است؛ مردم نگران نباشند

دزفول - روابط عمومی فرمانداری شهرستان دزفول اعلام کرد: صدای انفجارهای احتمالی امروز در این شهرستان ناشی از عملیات کنترل‌شده امحای مهمات توسط نیروهای مسلح است.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول اعلام کرد: از ساعت ۹ تا ۱۱ امروز شنبه ششم تیرماه، عملیات انفجار کنترل‌شده برای امحای مهمات توسط نیروهای مسلح در برخی نقاط شهرستان دزفول انجام خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، به دلیل انجام این عملیات احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق شهرستان وجود دارد که ممکن است در برخی نقاط با شدت بیشتری احساس شود.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است در صورت شنیدن صدای انفجار نگرانی نداشته باشند و به شایعات در این خصوص توجه نکنند.

کد مطلب 6871724

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