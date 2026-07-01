به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه بیت‌المقدس کردستان اعلام کرد: پس از پایان حملات و درگیری‌های هوایی، عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی مناطق درگیر از آثار و ادوات برجای‌مانده با حضور نیروهای متخصص در حوزه تخریب ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مهندسان گردان تخریب لشکر عملیاتی ۲۲ بیت‌المقدس کردستان با بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجهیزات لازم، فرآیند شناسایی، خنثی‌سازی و انهدام بمب‌های عمل‌نکرده باقی‌مانده را دنبال می‌کنند.

روابط عمومی سپاه بیت‌المقدس کردستان تأکید کرده است که این عملیات با رعایت کامل اصول ایمنی و با هدف تأمین امنیت شهروندان و پاکسازی مناطق آلوده در حال انجام است.