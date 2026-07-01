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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

تداوم عملیات خنثی‌سازی بمب‌های برجای‌مانده از جنگ ۴۰ روزه در سنندج

تداوم عملیات خنثی‌سازی بمب‌های برجای‌مانده از جنگ ۴۰ روزه در سنندج

سنندج- روابط عمومی سپاه بیت‌المقدس کردستان اعلام کرد: عملیات شناسایی، خنثی‌سازی و انهدام بمب‌های برجای‌مانده از حملات هوایی جنگ ۴۰ روزه همچنان در سنندج ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه بیت‌المقدس کردستان اعلام کرد: پس از پایان حملات و درگیری‌های هوایی، عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی مناطق درگیر از آثار و ادوات برجای‌مانده با حضور نیروهای متخصص در حوزه تخریب ادامه دارد.

تداوم عملیات خنثی‌سازی بمب‌های برجای‌مانده از جنگ ۴۰ روزه در سنندج

بر اساس این گزارش، مهندسان گردان تخریب لشکر عملیاتی ۲۲ بیت‌المقدس کردستان با بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجهیزات لازم، فرآیند شناسایی، خنثی‌سازی و انهدام بمب‌های عمل‌نکرده باقی‌مانده را دنبال می‌کنند.

روابط عمومی سپاه بیت‌المقدس کردستان تأکید کرده است که این عملیات با رعایت کامل اصول ایمنی و با هدف تأمین امنیت شهروندان و پاکسازی مناطق آلوده در حال انجام است.

کد مطلب 6877021

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