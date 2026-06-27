به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در امتداد جهت‌گیری‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت وفاق ملی و با توجه به تقارن تابستان جاری با سومین دفاع مقدس ملت مبعوث و قهرمان ایران و ایام محرم، صفر و اربعین حسینی، ضمن تأکید بر پایدار بودن دستورالعمل فعالیت‌های تابستانی سال گذشته، وزیر آموزش و پرورش دستورالعمل فعالیت‌های تابستانی ۱۴۰۵ به عنوان الحاقیه و با رویکرد شبکه مدیریت محله‌محور، مسأله‌محوری و نقش‌آفرینی فعال و مؤثر دانش‌آموزان و فرهنگیان را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

در بخشی از این دستورالعمل آمده است:

پایگاه‌های اوقات فراغت موظفند، در سامانه نورینو ثبت‌نام کنند و با همکاری تشکل‌های دانش‌آموزی و فراهم نمودن زمینه تعامل با خانواده‌ها و مساجد محله، با انتخاب حداقل۱۰ کارویژه (به انتخاب خود و براساس نیازهای بومیِ محله/ مدرسه) و تبلیغ و اطلاع‌رسانی برای جلب مشارکت حداکثری دانش‌آموزان، اقدام نمایند.

متن کامل دستورالعمل را اینجا مشاهده کنید.