به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی با اشاره به موفقیت‌های قرآنی استان اظهار کرد: در این جشنواره، اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی در جمع ادارات برتر کشور قرار گرفت و دو مدرسه بنت‌الهدی و هاجر یاسوج نیز به عنوان مدارس برتر کشوری معرفی شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: در بخش دانش‌آموزی نیز فاطمه‌زهرا حق‌گو، دانش‌آموز مدرسه بنت‌الهدی یاسوج، موفق شد عنوان برگزیده کشوری را کسب کند و افتخار دیگری برای آموزش و پرورش استان رقم بزند.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان هم با بیان اینکه ترویج فرهنگ قرآن از اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت است، گفت: این موفقیت‌ها حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، تلاش فرهنگیان، همراهی خانواده‌ها و استقبال گسترده دانش‌آموزان از فعالیت‌های قرآنی است.

سید امین موسوی خو بیان کرد: جشنواره حفظ موضوعی قرآن کریم به صورت برخط و از طریق سامانه «نورینو» برگزار شد و کهگیلویه و بویراحمد علاوه بر کسب عناوین برتر، از نظر میزان مشارکت دانش‌آموزان نیز در جمع استان‌های پیشتاز کشور قرار گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های قرآنی، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای دانش‌آموزان و گسترش فرهنگ نورانی قرآن کریم در مدارس استان فراهم شود.