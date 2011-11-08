همایش سراسری نهضت ملی حفظ قرآن کریم در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل عصر سه شنبه در این همایش اظهار داشت: این طرح در راستای مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حضور 10 میلیون حافظ قرآن در کشور و با هدف تربیت دو میلیون حافظ در آموزش و پرورش اجرا می شد.

احمد محمودزاده ایجاد شرایط مناسب برای تبلیغ و ترویج حفظ قرآن کریم، تلاش جهت فرهنگ سازی مناسب در امر حفظ قرآن، ایجاد رغبت و رقابت سالم و سازنده جهت تحقق اهداف پیش بینی شده، حفظ آیات و سوره های قرآن کریم توسط دانش آموزان و معلمان و... را از دیگر اهداف طرح برشمرد.

وی با اشاره به ایجاد 183 مدرسه قرآنی طی سال تحصیلی گذشته در استان افزود: افزایش این تعداد به 200 مدارس قرآنی در سال تحصیلی جدید بیانگر آن است که آموزش و پرورش در این راستا پیشقدم خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه فقط حفظ قرآن در این طرح مد نظر است، اضافه کرد: 20 درصد دانش آموزان استان تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت و مدارس قرآنی مرکز فرماندهی طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم خواهد بود.

وی یادآور شد: علاوه بر این دانش آموزان سایر مدارس به صورت اقماری در آن عضو خواهند شد.

به گفته محمودزاده فرهنگیان، دانش آموزان حافظ قرآن و اولیا دانش آموزان و مدرسه ای که گروه برتر همخوانی قرآنی و گروه برتر سرود دانش آموزی ایجاد کنند، مورد تشویق و حمایت قرار خواهد گرفت و از جوایز ویژه معنوی برخوردار خواهند شد.

