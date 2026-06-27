۵۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق در هندیجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرج سودانی صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و تشدید اقدامات کنترلی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری مأموران انتظامی طی چند مأموریت موفق به کشف پنج هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت گازوئیل قاچاق شدند.
وی افزود: در این عملیات ۶ نفر از عاملان قاچاق سوخت دستگیر و ۶ دستگاه انواع خودرو سواری و وانت آریسان که در جابهجایی سوخت خارج از شبکه توزیع مورد استفاده قرار میگرفتند، توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با اشاره به ارزش سوخت کشفشده بیان کرد: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی ارزش این محموله قاچاق را هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردهاند.
وی گفت: افرادی که بخواهند به صورت غیرقانونی اقدام به قاچاق کالا و سوخت کنند با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد.
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