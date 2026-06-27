قاچاقچی سوخت در مهریز ۵۷ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور انصاری گفت: پرونده قاچاق ۲۵ هزار و ۹۵۴ لیتر نفت‌گاز به ارزش ۱۹ میلیارد و ۳۰۱ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز بررسی شد.

وی افزود: پس از رسیدگی به مدارک و مستندات موجود در پرونده، تخلف قاچاق محرز تشخیص داده شد و متخلف به پرداخت ۳۸ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش تخلف، محکوم شد.

انصاری ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق بیش از ارزش سوخت کشف‌شده بود، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۳۰۱ میلیون ریال دیگر نیز معادل ارزش سوخت به جریمه افزوده شد و در مجموع، متخلف به پرداخت ۵۷ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد همچنین گفت: این پرونده پس از کشف محموله سوخت قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی پاسگاه شهید مدنی در محور خروجی استان و در ایستگاه بازرسی شهید مدنی شهرستان مهریز تشکیل شد.

وی ادامه داد: مأموران یک دستگاه کامیون کشنده را به ظن حمل کالای قاچاق توقیف کردند و در بازرسی از آن، ۲۵ هزار و ۹۵۴ لیتر نفت‌گاز بدون رعایت ضوابط قانونی کشف و گزارش آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.