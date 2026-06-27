به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی صبح شنبه در سومین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید نسبت به جذب و هزینهکرد اعتبارات باقیمانده با جدیت اقدام کنند و برنامهریزیها به گونهای باشد که امور مالی بدون دغدغه و در زمان مقرر انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع افزود: دستگاهها نباید منتظر تمدید احتمالی سال مالی باشند و لازم است اقدامات لازم برای استفاده کامل از اعتبارات در چارچوب زمانی تعیینشده انجام شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به بررسی روند اجرای برخی پروژههای عمرانی در نشست شورا، گفت: برخی طرحها نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است و باید متولی مشخصی برای پیگیری و تسریع در روند اجرایی آنها تعیین شود.
محمدی ادامه داد: در خصوص پروژه احداث بندهای مورد نظر، با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به هماهنگیهای حاکمیتی، مقرر شد ادامه روند اجرایی از طریق معاونت عمرانی استانداری پیگیری شود.
کردستان رتبه سوم رشد اعتبارات هزینهای کشور را کسب کرد
محمدی با اشاره به وضعیت اعتبارات هزینهای استان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حالی که میانگین رشد اعتبارات هزینهای کشور ۲۳ درصد بوده، این میزان در کردستان به ۲۸ درصد رسیده است.
وی افزود: با این میزان رشد، کردستان در رتبه سوم کشور قرار گرفته که نشاندهنده توجه به نیازهای دستگاههای اجرایی استان و پیگیریهای انجامشده در این زمینه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان بیان کرد: اعتبار هزینهای استانداری در سال ۱۴۰۵ حدود دو هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
محمدی با تأکید بر اجرای دقیق دستورالعملهای بودجهای گفت: تمامی پرداختها باید مطابق قوانین و پس از ثبت اطلاعات در سامانههای مربوط از جمله پاکنا و سینا انجام شود.
وی ادامه داد: استخدام در دستگاههای اجرایی استان، چه به صورت قراردادی و چه شرکتی، تنها با اخذ مجوزهای قانونی و طی فرآیندهای تعیینشده امکانپذیر است و دستگاهها باید این موضوع را رعایت کنند.
لزوم استفاده دستگاهها از ظرفیت اعتبارات ملی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به ظرفیتهای موجود در سطح ملی گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید برای جذب منابع ملی پیگیری بیشتری داشته باشند، چرا که بخشی از نیازهای مالی دستگاهها میتواند از این محل تأمین شود.
محمدی خاطرنشان کرد: توزیع منابع استانی بر اساس ضوابط و سرانههای مشخص انجام میشود، اما دستگاهها میتوانند با پیگیری بیشتر از ظرفیتهای ملی برای ارتقای خدمات و تأمین منابع مورد نیاز خود استفاده کنند.
وی در پایان با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای پرداختهای رفاهی و غیرپرسنلی دستگاهها گفت: تلاش شده است توزیع منابع با رویکرد عدالت، مدیریت هزینهها و توجه به اولویتهای دستگاههای اجرایی انجام شود.
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