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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

رتبه‌بندی شهرداری‌های استان سمنان اعلام شد؛ ۹ شهرداری در سطح عالی

رتبه‌بندی شهرداری‌های استان سمنان اعلام شد؛ ۹ شهرداری در سطح عالی

سمنان- مدیرکل دفتر امور شهری استانداری سمنان از اعلام نتایج ارزیابی سالانه شهرداری‌های استان خبر داد و گفت: بر اساس سنجش ۴۱۰امتیازی در حوزه‌های مختلف، ۹شهرداری موفق به کسب رتبه عالی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی آهی دشتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان از ارزیابی شهرداری های استان خبر داد و ابراز کرد: این نظام ارزیابی با بهره‌گیری از نظام‌نامه ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین نظرات کارشناسی دفتر امور شهری طراحی شده و در مجموع ۴۱۰ امتیاز برای سنجش دقیق عملکرد شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر اساس این نظام، تمامی شهرداری‌های استان موظف شدند گزارش عملکرد و مستندات خود را به‌صورت دقیق و مستند در حوزه‌های مختلف ارائه کنند. پس از بررسی‌های کارشناسی، تطبیق عملکرد با شاخص‌های مصوب و ارزیابی مستندات، فرآیند رتبه‌بندی نهایی انجام و نتایج آن با هدف بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات شهری به شهرداری‌ها ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان تصریح کرد: این ارزیابی بر مبنای شاخص‌های تخصصی متعددی از جمله میزان تحقق بودجه، درآمدهای پایدار و کوششی، پیشرفت طرح‌های عمرانی، انضباط و شفافیت مالی، مدیریت منابع انسانی، ساماندهی ساختار سازمانی، مدیریت پسماند، نگهداری و توسعه فضای سبز، بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات شهری و سایر شاخص‌های مدیریت شهری انجام شده است.

امینی با اشاره به نتایج نهایی ارزیابی سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرداری‌های استان در مسیر ارتقای بهره‌وری، اصلاح فرآیندها و بهبود کیفیت مدیریت شهری حرکت رو به رشدی داشته‌اند. همچنین مقایسه نتایج ارزیابی‌های شش‌ماهه، نه‌ماهه و سالانه بیانگر آن است که بسیاری از شهرداری‌ها با برنامه‌ریزی هدفمند، مدیریت کارآمد و اصلاح رویه‌ها موفق شده‌اند جایگاه عملکردی خود را ارتقا دهند.

وی با بیان اینکه بر اساس نتایج نهایی، شهرداری‌های استان در سه سطح عملکردی طبقه‌بندی شدند، افزود: در سطح عالی، شهرداری‌های سمنان، شاهرود، مهدیشهر، دامغان، گرمسار، مجن، آرادان، ایوانکی و شهمیرزاد قرار گرفتند که در شاخص‌هایی همچون تحقق بودجه، سهم اعتبارات عمرانی، انضباط مالی، شفافیت عملکرد و مدیریت کارآمد، موفق به کسب بالاترین امتیازات شدند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان اعلام کرد: در سطح خوب نیز شهرداری‌های بیارجمند، سرخه، کهن‌آباد، کلاته، درجزین، بسطام و امیریه قرار گرفتند که عملکرد آن‌ها بیانگر ثبات مدیریتی، برنامه‌ریزی مناسب و تحقق بخش قابل توجهی از اهداف تعیین‌شده است.

آهنی افزود: شهرداری‌های میامی، رویان، دیباج، رضوان و کلاته‌خیج در سطح متوسط ارزیابی شدند که برای ارتقای شاخص‌های عملکردی آن‌ها، برنامه‌های حمایتی، آموزشی و مداخلات اصلاحی در دستور کار دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6871831

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