به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی آهی دشتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان از ارزیابی شهرداری های استان خبر داد و ابراز کرد: این نظام ارزیابی با بهره‌گیری از نظام‌نامه ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین نظرات کارشناسی دفتر امور شهری طراحی شده و در مجموع ۴۱۰ امتیاز برای سنجش دقیق عملکرد شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر اساس این نظام، تمامی شهرداری‌های استان موظف شدند گزارش عملکرد و مستندات خود را به‌صورت دقیق و مستند در حوزه‌های مختلف ارائه کنند. پس از بررسی‌های کارشناسی، تطبیق عملکرد با شاخص‌های مصوب و ارزیابی مستندات، فرآیند رتبه‌بندی نهایی انجام و نتایج آن با هدف بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات شهری به شهرداری‌ها ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان تصریح کرد: این ارزیابی بر مبنای شاخص‌های تخصصی متعددی از جمله میزان تحقق بودجه، درآمدهای پایدار و کوششی، پیشرفت طرح‌های عمرانی، انضباط و شفافیت مالی، مدیریت منابع انسانی، ساماندهی ساختار سازمانی، مدیریت پسماند، نگهداری و توسعه فضای سبز، بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات شهری و سایر شاخص‌های مدیریت شهری انجام شده است.

امینی با اشاره به نتایج نهایی ارزیابی سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرداری‌های استان در مسیر ارتقای بهره‌وری، اصلاح فرآیندها و بهبود کیفیت مدیریت شهری حرکت رو به رشدی داشته‌اند. همچنین مقایسه نتایج ارزیابی‌های شش‌ماهه، نه‌ماهه و سالانه بیانگر آن است که بسیاری از شهرداری‌ها با برنامه‌ریزی هدفمند، مدیریت کارآمد و اصلاح رویه‌ها موفق شده‌اند جایگاه عملکردی خود را ارتقا دهند.

وی با بیان اینکه بر اساس نتایج نهایی، شهرداری‌های استان در سه سطح عملکردی طبقه‌بندی شدند، افزود: در سطح عالی، شهرداری‌های سمنان، شاهرود، مهدیشهر، دامغان، گرمسار، مجن، آرادان، ایوانکی و شهمیرزاد قرار گرفتند که در شاخص‌هایی همچون تحقق بودجه، سهم اعتبارات عمرانی، انضباط مالی، شفافیت عملکرد و مدیریت کارآمد، موفق به کسب بالاترین امتیازات شدند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان اعلام کرد: در سطح خوب نیز شهرداری‌های بیارجمند، سرخه، کهن‌آباد، کلاته، درجزین، بسطام و امیریه قرار گرفتند که عملکرد آن‌ها بیانگر ثبات مدیریتی، برنامه‌ریزی مناسب و تحقق بخش قابل توجهی از اهداف تعیین‌شده است.

آهنی افزود: شهرداری‌های میامی، رویان، دیباج، رضوان و کلاته‌خیج در سطح متوسط ارزیابی شدند که برای ارتقای شاخص‌های عملکردی آن‌ها، برنامه‌های حمایتی، آموزشی و مداخلات اصلاحی در دستور کار دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قرار خواهد گرفت.