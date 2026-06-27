به گزارش خبرگزاری مهر نقل از سازمان بسیج شهرداری تهران؛ در این جلسه، ضمن بررسی مأموریتها و اهداف کلان قرارگاه، شرح وظایف بخشهای مختلف تعیین و سازوکار اجرایی فعالیتها در حوزههای خدماتی، پشتیبانی، فرهنگی و هماهنگی میان مجموعههای مردمی و دستگاههای همکار مشخص شد.
محمدمهدی حسنزاده مسئول قرارگاه زائرشهرها در این نشست با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی و گروههای جهادی اظهار داشت: این قرارگاه با اتکا به مشارکت عمومی و همافزایی میان مجموعههای شهری، شهرستانی و نهادهای مرتبط، به دنبال ارائه خدمات هدفمند، منسجم و اثرگذار به مردم خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و یاد و خاطره شهدای والامقام، افزود: «تجلیل از میثاق و وفاداری به آرمانهای امام شهید خامنه ای (قدس سره) و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای، جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان، از محورهای مهم فعالیتهای این قرارگاه خواهد بود
حسنزاده همچنین بر ضرورت ترویج و تقویت اندیشههای حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) در سطح جامعه و عرصه بینالمللی تأکید کرد و گفت: قرارگاه زائرشهرها تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و جهادی، زمینه گسترش گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشههای رهبر معظم انقلاب را در سطح ملی و فراملی تقویت کند.
وی افزود: تجربههای موفق نشان داده است هرجا مردم در کنار مجموعههای اجرایی قرار گرفتهاند، خدمات با کیفیت، سرعت و اثرگذاری بیشتری ارائه شده و این قرارگاه نیز بر همین اساس شکل گرفته است.
در این جلسه همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت گروههای جهادی، تشکلهای مردمی، مجموعههای فرهنگی و نهادهای خدماتی در سطح استان تهران و سایر مناطق کشور تأکید شد.
مقرر گردید با ایجاد شبکه هماهنگ میان این مجموعهها، زمینه همافزایی و انسجام بیشتر در ارائه خدمات فراهم شود.
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