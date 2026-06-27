دستگیری شکارچیان غیرمجاز دو رأس قوچ وحشی در قائنات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، امیر صادقی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قائنات در جریان گشت و کنترل مناطق آزاد به سه نفر مشکوک شدند و پس از بازرسی از آنان، لاشه دو رأس قوچ وحشی را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در این عملیات یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی به همراه ادوات شکار نیز از متخلفان کشف و توقیف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قائنات با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: با دستور دادستان شهرستان، سه متهم بازداشت و دو دستگاه خودروی مورد استفاده آنان نیز توقیف شد.

صادقی خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان پس از تشکیل، برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شده است.

وی با تأکید بر استمرار گشت‌های نظارتی یگان حفاظت محیط زیست، از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی یا شکار غیرمجاز، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.