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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

دستگیری شکارچیان غیرمجاز دو رأس قوچ وحشی در قائنات

دستگیری شکارچیان غیرمجاز دو رأس قوچ وحشی در قائنات

بیرجند- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قائنات از دستگیری سه متخلف شکار غیرمجاز در مناطق آزاد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، امیر صادقی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قائنات در جریان گشت و کنترل مناطق آزاد به سه نفر مشکوک شدند و پس از بازرسی از آنان، لاشه دو رأس قوچ وحشی را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در این عملیات یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی به همراه ادوات شکار نیز از متخلفان کشف و توقیف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قائنات با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: با دستور دادستان شهرستان، سه متهم بازداشت و دو دستگاه خودروی مورد استفاده آنان نیز توقیف شد.

صادقی خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان پس از تشکیل، برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شده است.

وی با تأکید بر استمرار گشت‌های نظارتی یگان حفاظت محیط زیست، از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی یا شکار غیرمجاز، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

کد مطلب 6871869

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