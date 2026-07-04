کشف لاشه کل منطقه شکار ممنوع خنار سرخه؛ ۳ شکارچی دستگیر شدند

محمد قندالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم گشت و پایش مناطق تحت مدیریت، اظهار کرد: محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی افتر حین گشت‌زنی و کنترل منطقه شکار ممنوع خنار متوجه مورد مشکوک شدند.

وی ادامه داد: این مورد مشکوک وجود سه شکارچی غیر مجاز در منطقه بود که بازرسی لازم از آن ها انجام گرفت.

مسئول حفاظت محیط زیست سرخه با اشاره به اینکه در بازرسی از متخلفان، لاشه یک رأس کل وحشی کشف شد، توضیح داد: یک قبضه سلاح شکاری گلوله‌زنی و سایر ادوات شکار دیگر کشفیات پرونده بود.

قندالی با بیان اینکه برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است، تصریح کرد: پس از تنظیم صورت‌جلسه، پرونده این افراد برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.

وی با تأکید بر استمرار گشت‌های حفاظتی در مناطق تحت مدیریت، خاطرنشان کرد: محیط‌بانان با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید غیرمجاز با قاطعیت برخورد خواهند کرد در مقابل از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق اداره حفاظت محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.