آبونمان ماهانه تلفن ثابت ۴۵درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای اجرای بند «ح» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شماره ۷۱۶ مورخ ۲ آبان ۱۴۰۳ شورای رقابت، با بازنگری در سقف تعرفه حق اشتراک (آبونمان) ماهانه خدمت مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پس از بررسی هزینه‌های مرتبط با حق اشتراک خط تلفن ثابت و با توجه به پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اصلاح سقف تعرفه آبونمان موضوع ماده ۲ مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۶۱ مورخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ را تصویب کرده است.

طبق ماده ۱ این مصوبه، سقف تعرفه حق اشتراک (آبونمان) ماهانه خدمت مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت، با استناد به تبصره ذیل بند ۲ ماده ۴ تصمیم جلسه شماره ۷۱۶ شورای رقابت، نرخ تورم خدمات صوت تلفن ثابت برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نامه شماره ۷۷۷۷۶۲۵ مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت، به میزان ۴۵ درصد تعدیل می‌شود.

در ماده ۲ این مصوبه نیز آمده است که مشترکان مسکونی یا خانگی، شامل همه مشترکان حقیقی هستند که نشانی دایری خط تلفن آن‌ها دارای بهره‌برداری مسکونی باشد.

همچنین بر اساس ماده ۳، ارائه‌دهندگان خدمات تلفن ثابت موظف شده‌اند نوع کاربری خط را در صورتحساب مشترکان درج کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ماده ۴ نیز تأکید کرده است که تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً بر عهده این کمیسیون خواهد بود.