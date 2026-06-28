به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که مادران بارداری که سلامت قلب ضعیفی دارند، احتمال بیشتری دارد که فرزندانی داشته باشند که از تاخیر رشد رنج می‌برند.

تیم تحقیق به رهبری «مامی ایشیکورو»، استادیار ارشد دانشگاه توهوکو در ژاپن، نتیجه گرفتند: «سلامت قلب و عروق بهتر مادر در دوران بارداری با خطر کمتر تاخیر رشد فرزند در ۴ سالگی مرتبط است.»

این تیم تحقیق گفت: «این ارتباط در حوزه‌های مختلف رشد مشاهده شد، که نشان می‌دهد سلامت قلب و عروق مادر در دوران بارداری ممکن است با جنبه‌های گسترده‌ای از رشد فرزند مرتبط باشد.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های بیش از ۸۰۰۰ مادری را که بین ژوئیه ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۷ در ژاپن فرزند به دنیا آورده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

این تیم سلامت قلب مادران را بر اساس چک لیست ۸ مورد ضروری زندگی انجمن قلب آمریکا ارزیابی کرد. این چارچوب سلامت قلب را بر اساس رژیم غذایی، فعالیت بدنی، قرار گرفتن در معرض نیکوتین، خواب، کلسترول، قند خون، فشار خون و شاخص توده بدنی (BMI) ارزیابی می‌کند.

به طور کلی، این مطالعه نشان داد که حدود ۱۷ درصد از کودکان متولد شده از زنانی با سلامت قلب ضعیف، از تأخیر رشد رنج می‌برند، در حالی که این رقم برای زنانی با سلامت قلب متوسط ۱۲ درصد و برای زنانی با سلامت قلب عالی ۹٪ است.

در این مطالعه آمده است زنان با سلامت قلب ضعیف، ۶۲٪ بیشتر احتمال دارد که فرزندشان دچار تأخیر رشد شود و زنانی با سلامت قلب متوسط، ۳۰ درصد بیشتر با این احتمال مواجهند.

محققان دریافتند که سلامت قلب ضعیف بر هر پنج حوزه رشد کودک تأثیر می‌گذارد.

حوزه شخصی-اجتماعی بدترین وضعیت را داشت، به طوری که کودکان بیش از دو برابر بیشتر احتمال داشت که دچار تأخیر شوند. این حوزه شامل نحوه تعامل کودکان با دیگران و ابراز احساسات آنها می‌شود.

کمترین آسیب به حوزه ارتباطی وارد شد که توانایی کودکان در استفاده از زبان و حرکات برای برقراری ارتباط با دیگران را اندازه‌گیری می‌کند. اما حتی در آن زمان، کودکانی که از زنانی با سلامت قلبی ضعیف متولد شده‌اند، ۴۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دچار تأخیر شوند.

ایشیکورو توصیه می‌کند که زنان ۸ اصل ضروری زندگی را یاد بگیرند و از آن برای تقویت سلامت قلب خود، به ویژه در دوران بارداری، استفاده کنند.

وی گفت: «سعی کنید تا حد امکان به یک رژیم غذایی مدیترانه‌ای سالم پایبند باشید: ماهی بیشتر، گوشت قرمز کمتر، گوشت بدون چربی بیشتر، سبزیجات، میوه، روغن زیتون. از نظر جسمی فعال باشید، حداقل ۳۰ دقیقه در روز، پنج روز در هفته ورزش کنید. ما به اندازه کافی در مورد خواب صحبت نمی‌کنیم، اما به بدن خود زمان مناسب برای استراحت، حداقل هفت تا هشت ساعت در روز، بدهید.»