به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با اشاره به گزارش عملکرد امدادگران از سوم تا پنجم تیرماه، اظهار کرد: در این مدت ۸۸۳ نفر در حوادث مختلف مصدوم شدند که از این تعداد، ۳۰۶ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل و ۱۷۵ نفر نیز به‌صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.

وی افزود: امدادگران جمعیت هلال‌احمر در این بازه زمانی به ۲۷۶ نفر امدادرسانی کردند و ۳۸ نفر نیز با انجام عملیات نجات فنی و رهاسازی از شرایط خطرناک نجات یافتند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: همچنین ۶۰ نفر اسکان اضطراری یافتند، ۱۱ نفر به اماکن امن منتقل شدند، ۸۷ نفر اقلام امدادی دریافت کردند و عملیات تخلیه آب از ۴۲ واحد مسکونی نیز توسط نیروهای امدادی انجام شد.

وی با قدردانی از تلاش امدادگران سراسر کشور تصریح کرد: در اجرای این مأموریت‌ها، یک‌هزار و ۶۹۲ نیروی عملیاتی با به‌کارگیری ۷هزار و ۷۷۰ تیم عملیاتی در نقاط مختلف کشور حضور داشتند و خدمات امدادی لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.