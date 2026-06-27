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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

امدادرسانی هلال‌احمر به ۴۶۴ حادثه دیده

امدادرسانی هلال‌احمر به ۴۶۴ حادثه دیده

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، از ثبت ۴۶۴ حادثه و انجام گسترده عملیات امدادی در سراسر کشور طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با اشاره به گزارش عملکرد امدادگران از سوم تا پنجم تیرماه، اظهار کرد: در این مدت ۸۸۳ نفر در حوادث مختلف مصدوم شدند که از این تعداد، ۳۰۶ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل و ۱۷۵ نفر نیز به‌صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.

وی افزود: امدادگران جمعیت هلال‌احمر در این بازه زمانی به ۲۷۶ نفر امدادرسانی کردند و ۳۸ نفر نیز با انجام عملیات نجات فنی و رهاسازی از شرایط خطرناک نجات یافتند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: همچنین ۶۰ نفر اسکان اضطراری یافتند، ۱۱ نفر به اماکن امن منتقل شدند، ۸۷ نفر اقلام امدادی دریافت کردند و عملیات تخلیه آب از ۴۲ واحد مسکونی نیز توسط نیروهای امدادی انجام شد.

وی با قدردانی از تلاش امدادگران سراسر کشور تصریح کرد: در اجرای این مأموریت‌ها، یک‌هزار و ۶۹۲ نیروی عملیاتی با به‌کارگیری ۷هزار و ۷۷۰ تیم عملیاتی در نقاط مختلف کشور حضور داشتند و خدمات امدادی لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

کد مطلب 6871994
محدثه رمضانعلی

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