اطعام ۵۰ هزار عزادار حسینی در مسجد مقدس جمکران

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «سفره صاحبعزا» که همزمان با آغاز ماه محرم با هدف تأمین اطعام عزاداران حسینی آغاز شده بود، در دهه نخست این ماه با توفیق در اطعام ۵۰ هزار نفر از عزاداران حضرت سیدالشهدا(ع) به یکی از جلوههای ماندگار خدمترسانی مردمی تبدیل شد.
در اجرای این پویش، ۷۰ خادم خواهر و برادر با حضور جهادی و عاشقانه در مراحل تهیه مواد اولیه، طبخ، بستهبندی و توزیع غذای متبرک مشارکت داشتند و سفرهای از مهر و ارادت به اهلبیت(ع) را برای زائران و عزاداران گستردند.
خادمان این آستان مقدس همچنین با برپایی ایستگاه صلواتی با توزیع چای و شربت از عزاداران حسینی در خانه صاحب عزا پذیرایی کردند.
پویش «سفره صاحبعزا» همچنان در ماههای محرم و صفر ادامه دارد و خیران و ارادتمندان اهلبیت(ع) میتوانند با هر میزان توان مالی در این حرکت معنوی سهیم شوند.
قم- پویش مردمی «سفره صاحبعزا» در آستان مقدس مسجد جمکران با مشارکت خیران و همت ۷۰ خادم، در دهه نخست ماه محرم موفق شد سفره اطعام حسینی را برای ۵۰ هزار عزادار برپا کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «سفره صاحبعزا» که همزمان با آغاز ماه محرم با هدف تأمین اطعام عزاداران حسینی آغاز شده بود، در دهه نخست این ماه با توفیق در اطعام ۵۰ هزار نفر از عزاداران حضرت سیدالشهدا(ع) به یکی از جلوههای ماندگار خدمترسانی مردمی تبدیل شد.
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