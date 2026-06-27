به گزارش خبرنگار مهر، در بحث مصرف سوخت شهری، معمولا نگاهها به ترافیک، کیفیت خودروها یا قیمت بنزین دوخته میشود، اما یک لایه پنهانتر و در عین حال اثرگذارتر وجود دارد: ناوگان فرسوده. در میان اجزای این ناوگان، تاکسیهای قدیمی جایگاهی ویژه دارند؛ خودروهایی که هم ساعت کار بالاتری نسبت به خودروهای شخصی دارند، هم در مرکز جابهجایی روزانه شهر فعالاند و هم به دلیل برخورداری از سهمیه سوخت، در معرض نوعی بینظمی مزمن در مصرف و توزیع بنزین قرار گرفتهاند. اگرچه موتورسیکلتهای فرسوده از منظر تعداد و سطح آلایندگی سهم بزرگی دارند و خودروهای شخصی فرسوده نیز بخش قابل توجهی از تقاضای سوخت را به خود اختصاص میدهند، اما در سنجش «مصرف مستمر، روزانه و قابل تکرار»، تاکسیهای فرسوده یکی از پرمصرفترین و حساسترین بخشهای ناوگان شهری به شمار میروند.
علت روشن است. یک خودروی شخصی ممکن است در طول روز چند سفر محدود انجام دهد، اما تاکسی عملا یک وسیله در حال کار دائم است. وقتی چنین خودرویی فرسوده باشد، هم به دلیل استهلاک موتور و سیستم سوخترسانی، مصرف بیشتری دارد و هم به علت تردد بالا، این مصرف اضافی در مقیاس ماهانه و سالانه چند برابر خود را نشان میدهد. به بیان دیگر، اگر یک خودروی فرسوده شخصی مصرف بالایی داشته باشد، اثر آن محدودتر است، اما وقتی همین وضعیت در تاکسی رخ میدهد، مسئله از یک «نقص فنی» به یک «مسئله سیاستی و اقتصادی» تبدیل میشود.
نکته مهمتر آن است که بخشی از بحران موجود نه فقط از مصرف بالای تاکسیهای فرسوده، بلکه از استفاده نامناسب از سوخت سهمیهای ناشی میشود. در سالهای اخیر بارها این موضوع مطرح شده که بخشی از بنزین تخصیصیافته به تاکسیها، به جای آنکه تماما در خدمت جابهجایی مسافر قرار گیرد، به اشکال مختلف به خودروهای دیگر یا حتی موتورسیکلتها منتقل میشود؛ اتفاقی که در عمل، فلسفه حمایت سوختی از ناوگان حملونقل عمومی و شبهعمومی را زیر سؤال میبرد.
تاکسی فرسوده؛ مصرف بالا در قلب ترافیک شهری
تاکسی در ساختار حملونقل شهری، یک وسیله معمولی نیست. این خودرو در تمام ساعات پرتردد شهر حضور دارد؛ از مسیرهای مرکزی و شلوغ گرفته تا سفرهای کوتاه و مکرر درونمحلهای. همین ویژگی باعث میشود هر لیتر سوخت اضافهای که یک تاکسی فرسوده میسوزاند، اثر بیشتری بر تراز مصرف انرژی شهر داشته باشد. فرسودگی در تاکسیها معمولا خود را در قالب مصرف غیرمتعارف بنزین، افت راندمان موتور، خرابی سنسورها، فرسایش قطعات و احتراق ناقص نشان میدهد. نتیجه چنین وضعیتی، مصرفی بسیار بالاتر از استاندارد است؛ آن هم در خودرویی که روزانه دهها بار روشن و خاموش میشود و ساعتهای طولانی در ترافیک میماند.
از این منظر، اگر پرسیده شود پرمصرفترین بخش ناوگان شهری کدام است، پاسخ را باید با دقت داد. از نظر تعداد، احتمالا موتورسیکلتها سهم بزرگی دارند؛ از نظر حجم تردد شخصی، خودروهای فرسوده نیز بازیگران مهمی هستند؛ اما از نظر مصرف پیوسته، روزانه و یارانهمحور، تاکسیهای فرسوده در نقطهای حساس قرار دارند. این گروه نهتنها بیش از خودروهای عادی در سطح شهر میچرخند، بلکه به دلیل دریافت سهمیه سوخت، مستقیما به سیاست عمومی انرژی متصلاند. بنابراین هر ناکارآمدی در این بخش، دو زیان همزمان ایجاد میکند: نخست، اتلاف سوخت؛ دوم، هدررفت یارانه پنهان انرژی.
در کنار این مسئله، نباید از ساختار اقتصادی فعالیت تاکسیها هم غافل شد. رانندهای که با خودروی قدیمی کار میکند، معمولا توان مالی کافی برای نوسازی ندارد. هزینه تعمیرات بالا رفته، درآمد واقعی کاهش یافته و بازار خودرو نیز برای جایگزینی بسیار گران است. در نتیجه، خودروهای فرسوده مدت بیشتری در چرخه فعالیت باقی میمانند. این تداوم فرسودگی یعنی تداوم مصرف بالا. به همین دلیل، موضوع تاکسی فرسوده را نمیتوان صرفا از زاویه تخلف یا بیانضباطی دید؛ این مسئله درهمتنیدگی معیشت، سیاست سوخت، نظارت شهری و ضعف برنامه نوسازی را نشان میدهد.
بنزین سهمیهای؛ از حمایت معیشتی تا انحراف مصرف
سهمیه سوخت تاکسیها در اصل با یک هدف روشن طراحی شده است: کاهش فشار هزینه سوخت بر رانندگانی که بخش مهمی از جابهجایی روزانه شهر را بر عهده دارند. اما هر جا شکاف میان نظارت و اجرا به وجود بیاید، امکان انحراف نیز ایجاد میشود. در مورد تاکسیها، یکی از چالشهای جدی همین است که آیا تمام سهمیه تخصیصی، واقعا صرف خدمت حملونقل میشود یا بخشی از آن به شکلهای غیررسمی به دیگران منتقل میشود؟
در عمل، این انحراف میتواند به چند صورت رخ دهد. نخست، زمانی که تاکسی به اندازه سهمیه دریافتی فعالیت واقعی ندارد، اما همچنان بنزین یارانهای دریافت میکند. دوم، وقتی بخشی از این سوخت به خودروهای شخصی دیگر واگذار میشود. سوم، در شرایطی که موتورسیکلتها یا وسایل نقلیه دیگری از این بنزین منتفع میشوند. هر سه حالت، یک پیامد مشترک دارند: یارانهای که باید برای جابهجایی عمومی هزینه شود، از هدف اصلی خود منحرف میشود.
این مسئله فقط یک تخلف خرد نیست؛ اثری زنجیرهای بر اقتصاد سوخت کشور دارد. وقتی بنزین سهمیهای تاکسی، به جای جابهجایی مسافر در شهر، وارد مصرف غیرهدفمند میشود، عملا تقاضای کاذب ایجاد میکند. این تقاضا نه در آمار رسمی سفر شهری بهدرستی دیده میشود و نه در برنامهریزی انرژی قابل ردیابی دقیق است، اما در مجموع، به رشد مصرف بنزین دامن میزند. به بیان سادهتر، بخشی از بنزینی که باید مصرفش توجیه خدماتی داشته باشد، تبدیل به سوختی شناور میشود که میان چند وسیله نقلیه دستبهدست میگردد.
همینجا تفاوت مهم تاکسی با سایر اجزای ناوگان آشکار میشود. خودروهای شخصی فرسوده ممکن است پرمصرف باشند، اما بهطور مستقیم از مکانیزم سهمیه حرفهای بهرهمند نیستند. موتورسیکلتهای فرسوده نیز هرچند آلایندگی و مصرف قابل توجهی دارند، اما در مقیاس یارانه و امکان جابهجایی سوخت، جایگاه تاکسی را ندارند. بنابراین، تاکسی فرسوده به یک نقطه تلاقی تبدیل شده است: هم مصرفکننده جدی سوخت است، هم دریافتکننده یارانه، و هم در برخی موارد، محل انحراف در توزیع آن.
اگر قرار باشد تصویری دقیق از بحران مصرف سوخت شهری ترسیم شود، باید از دوگانه ساده «خودروی بد یا راننده متخلف» عبور کرد. مسئله اصلی، ضعف در اتصال بین سهمیه سوخت و پیمایش واقعی است. تا زمانی که تخصیص سوخت بهطور کامل بر پایه کارکرد واقعی، مسافت طیشده، تعداد سفر و الگوی فعالیت ثبتشده نباشد، زمینه برای سوءاستفاده یا دستکم استفاده غیربهینه باقی میماند.
راهحل کجاست؛ نوسازی، پایش هوشمند و بستن راه رانت سوخت
حل این بحران، تنها با توصیه اخلاقی یا افزایش برخوردهای مقطعی ممکن نیست. مسئلهای که ریشه در فرسودگی ناوگان، ضعف نظارت و ساختار معیوب تخصیص یارانه دارد، به راهحل چندلایه نیاز دارد. در گام نخست، نوسازی ناوگان تاکسیرانی باید دوباره به اولویت سیاستگذار تبدیل شود. تا وقتی تاکسیهای قدیمی با مصرف بالا در خیابانها فعالاند، هر مدل نظارتی هم نهایتا با یک بدنه ناکارآمد مواجه خواهد بود. خودروی نو، مصرف کمتر، آلایندگی پایینتر و قابلیت کنترلپذیری بیشتری دارد.
اما نوسازی بهتنهایی کافی نیست. تجربه نشان داده که حتی در ناوگان جدیدتر هم اگر سازوکار تخصیص سوخت دقیق نباشد، امکان انحراف باقی میماند. بنابراین گام دوم، اتصال سهمیه سوخت به پیمایش واقعی و دادهمحور است. به این معنا که میزان بنزین تخصیصی باید بر اساس کارکرد واقعی تاکسی، حضور فعال در ناوگان، ثبت سفر و مسیرهای پیمودهشده تعیین شود. هر چه فاصله میان «سهمیه دریافتی» و «خدمت واقعی ارائهشده» کمتر شود، امکان واگذاری یا فروش سوخت نیز کاهش مییابد.
گام سوم، بازتعریف نظارت شهری است. نظارت مؤثر فقط به معنای جریمه نیست؛ بلکه یعنی ایجاد سامانهای که بتواند بهصورت لحظهای یا دورهای، خودروهای غیرفعال، کمکار، یا دارای الگوی مصرف غیرعادی را شناسایی کند. اگر تاکسیای سهمیه کامل دریافت میکند اما پیمایش آن پایین است، این یک زنگ خطر است. اگر الگوی مصرف با میزان کار ثبتشده همخوانی ندارد، باید بررسی شود. چنین نظارتی، هم از هدررفت منابع جلوگیری میکند و هم اعتماد عمومی به نظام توزیع یارانه را افزایش میدهد.
در کنار این موارد، باید به بعد اجتماعی و معیشتی مسئله هم توجه کرد. رانندهای که درآمدش با هزینههای زندگی و تعمیرات همخوانی ندارد، در برابر وسوسه استفاده غیررسمی از مزایای شغلی آسیبپذیرتر میشود. از همین رو، اصلاح ساختار سوخت بدون اصلاح نسبی در اقتصاد تاکسیرانی، ناقص خواهد بود. سیاستگذار اگر میخواهد جلوی انحراف بنزین سهمیهای را بگیرد، باید همزمان برای نوسازی، تسهیلات واقعی، و تنظیم عادلانه هزینه و درآمد این بخش نیز برنامه داشته باشد.
در نهایت، پاسخ به این پرسش که «پرمصرفترین بخش ناوگان شهری کدام است؟» یک پاسخ تکخطی ندارد، اما اگر معیار، ترکیب مصرف بالا، تردد مستمر، فرسودگی و امکان انحراف یارانه سوخت باشد، تاکسیهای فرسوده در صدر نگرانیها قرار میگیرند. این ناوگان، هم بیشتر میسوزاند، هم بیشتر در شهر میچرخد و هم در صورت ضعف نظارت، میتواند سوخت یارانهای را از مسیر اصلی خود خارج کند. به همین دلیل، اصلاح این بخش نه فقط برای کاهش مصرف بنزین، بلکه برای بازگرداندن انضباط به سیاست انرژی شهری ضروری است.
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