محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح آگاهی‌های تاریخی و درک عمیق‌تر نسل جوان از میراث کهن ایران، کارگاه مقدماتی آموزش خط میخی هخامنشی در خانه‌موزه فریدون‌شهر برنامه‌ریزی شده است. هدف ما این است که علاقه‌مندان را با یکی از نخستین و شگفت‌انگیزترین شیوه‌های نگارش بشری که نماد اقتدار فرهنگی دوره هخامنشیان محسوب می‌شود، آشنا کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت پیوند نسل امروز با ریشه‌های تمدنی، افزود: این کارگاه تنها به آموزش مبانی و اصول خوانش خط میخی محدود نمی‌شود؛ بلکه بستری برای تحلیل ریشه‌های زبان فارسی و جایگاه آن در بستر پرفراز و نشیب تاریخ ایران است. درک سیر تحول نظام‌های نوشتاری، دریچه‌ای نو به سوی شناخت هویت ملی و پاسداشت میراثی است که در دل کتیبه‌های سنگی به یادگار مانده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی فریدون‌شهر تصریح کرد: چنین برنامه‌هایی با هدف افزایش سواد تاریخی عمومی و ترویج ارزش‌های میراث فرهنگی انجام می‌شود و معتقدیم که آشنایی با این دستاوردهای باستانی، نقش موثری در تقویت حس غرور ملی و شناخت هویت تاریخی در میان عموم مردم به‌ویژه نسل جوان خواهد داشت.

محمدی ابراز کرد: با توجه به محدودیت ظرفیت و اهمیت آموزشی این دوره، علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت جزئیات بیشتر می‌توانند از طریق ارسال پیام به شماره ۰۹۳۸۸۲۵۶۲۳۱ در پیام‌رسان‌های داخلی (ایتا، بله و روبیکا) اقدام کنند تا شاهد حضور پرشور دوستداران تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم در خانه‌موزه فریدون‌شهر باشیم.