«سد سبز» در برابر ریزگردها؛ ۱۶۰۰ هکتار از اراضی شرق اصفهان زیر کشت رفت

عباس حاجرسولیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرداری اصفهان با هدف پیشگیری از پیشروی بیابان و مهار پدیده ریزگردها، مدیریت اراضی تحت مالکیت خود در شرق شهر را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، ۱۶۰۰ هکتار از این زمینها به کشت گونههای گیاهی سازگار با اقلیم خشک اختصاص یافته و همزمان زیرساختهای لازم برای تکمیل شبکه آبیاری پایدار نیز پیادهسازی شده است تا بقای این پوشش گیاهی تضمین شود.
وی با اشاره به اثربخشی این پروژه در کاهش فرسایش بادی، افزود: نتایج اولیه حاکی از آن است که گیاهان کشتشده تاکنون عملکرد بسیار موفقی در تثبیت خاک و کاهش غلظت گردوغبار داشتهاند. استمرار این روند نه تنها به بهبود کیفیت هوای شهر کمک میکند، بلکه سدی مستحکم در برابر پیامدهای بیابانزایی ایجاد خواهد کرد.
حاجرسولیها با تأکید بر اینکه مدیریت شهری اصفهان برای تحقق تابآوری زیستمحیطی، نگاهی جامع به مسائل دارد، تصریح کرد: توسعه کمربندهای سبز تنها یک قطعه از پازل بزرگ محیطزیست ماست. برای مقابله اصولی با معضلات اقلیمی، ما نیازمند مجموعه اقدامات تکمیلی همچون مدیریت بهینه منابع آب، بهرهگیری حداکثری از پساب، صیانت جدی از حقابههای زیستمحیطی زایندهرود و استقرار نظام پایش مستمر مخاطرات هستیم.
این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز کرد: راهبرد مدیریت شهری در حوزه بیابانزدایی، ترکیبی از دانشبنیان بودن انتخاب گونههای گیاهی و برنامهریزی عملیاتی در جهت حفظ منابع ملی است. شرق اصفهان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، کانون اصلی توجه ما برای این تحولات زیستمحیطی است و امیدواریم با تداوم این اقدامات، شاهد شهری با تابآوری بالا در برابر چالشهای پیشرو باشیم.
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