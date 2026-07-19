بلاتکلیفی۱.۵ میلیون هکتار کانون گردوغبار اصفهان؛فقط ۱۷ درصد بودجه رسید

به گزارش خبرنگار، محمدعلی کاظمی بعدازظهر یکشنبه در نشست آموزشی مدیریت کانون‌های گردوغبار اصفهان که با حضور دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و مدیریت گردوغبار کشور برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد مساحت استان اصفهان معادل ۳.۲ دهم میلیون هکتار عرصه‌های بیابانی است در حالی که میانگین کشوری ۲۰ درصد است. بیابان‌های استان در ۱۴ شهرستان گسترش یافته و بیشترین اراضی تحت تأثیر فرسایش بادی را داریم.

وی افزود: اراضی تحت تأثیر فرسایش بادی حدود ۸۰۰ هزار هکتار و اراضی بحرانی فرسایش بادی حدود یک و نیم میلیون هکتار است. مقایسه نقشه‌ها از سال ۸۹ تا ۹۸ نشان‌دهنده افزایش ۹۴۴ هزار هکتار مناطق تحت تأثیر و حدود ۴۱۳ تا ۵۰۰ هزار هکتار افزایش کانون‌های فرسایش بادی است.

کاظمی ادامه داد: ۱۴ کانون بحرانی داخلی در ۱۳ شهرستان شناسایی شده (یک و نیم میلیون هکتار) و کانون‌های مشترکی نیز با استان‌های همجوار قم، سمنان، یزد، خراسان جنوبی داریم.

به گفته وی، از این مساحت، ۲۵۰ هزار هکتار تحت مدیریت جهاد کشاورزی، محیط‌زیست و صنایع و یک میلیون و ۲۵۵ هزار هکتار تحت مدیریت منابع طبیعی است؛ همچنین ۷۸ هزار هکتار جنگل دست‌کاشت در مناطق بحرانی وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان به تاریخچه بیابان‌زدایی در این استان اشاره کرد و گفت: عملیات بیابان‌زدایی از دهه ۴۰ شمسی در امامزاده آقا علی عباس آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.

کاظمی افزود: تاکنون ۳۱۱ هزار هکتار جنگل دست‌کاشت، ۱۳ هزار و ۳۵۵ هکتار مدیریت روان‌آب و ۳۰ هزار هکتار مالچ‌پاشی نفتی که اکنون به دلیل مسائل زیست‌محیطی کاهش یافته، انجام شده است.

به گفته وی، مطالعات جامع بیابان‌زدایی روی یک و یک دهم میلیون هکتار انجام شده و اقدامات حفاظتی و احداث رسوب‌گیر نیز در جریان است.

مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به اعتبارات سال ۱۴۰۴ گفت: از محل اعتبارات استانی هشت میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان مصوب بود که تنها ۳۹ درصد تخصیص یافت؛ همچنین اعتبارات ملی نیز به شدت محدود بود و تنها منبع قابل توجه ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل ریزگردها بود که حدود ۵۱ درصد تخصیص یافت.

کاظمی خاطرنشان کرد: در مجموع سال ۱۴۰۴، حدود ۱۷ درصد اعتبار نقدی و اسناد خزانه دریافت کردیم که اکنون منجر به بدهی به پیمانکاران شده است.

وی افزود: در سال مالی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ عملیات نهال‌کاری در کوهپایه و نائین انجام شد؛ اولویت اصلی دشت سجزی است. همکاری خوبی با محیط‌زیست و بخش خصوصی شکل گرفته؛ شرکت شهرک‌های صنعتی ۲۵۰ هکتار عملیات انجام داد و تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای یک هرار و ۵۰۰ هکتار در سال‌های آتی امضا شده است. هلدینگ فولاد نیز ۲۰۰ هکتار عملیات اجرا کرد.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به اینکه طبق برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۲۰ درصد معادل ۲۳۰ هزار هکتار از کانون‌های بحران کاهش یابد، تصریح کرد: با اعتبارات فعلی این هدف دور از دسترس است؛ در سال ۱۴۰۴ به جای چهار هزار و ۳۰۰ هکتار نهال‌کاری پیش‌بینی‌شده، تنها حدود ۴۰۰-۵۰۰ هکتار با مشارکت بخش خصوصی انجام شد.

کاظمی با اشاره به اینکه قاچاق چوب در تاغزارها و جنگل‌های دست کاشت استان افزایش یافته، گفت: در چهار ماه اخیر ۱۲۴ تن چوب قاچاق در این منطقه کشف و ضبط شده است.

وی اراضی کشاورزی رها شده در شرق اصفهان، کوره‌های آجر، معادن ماسه و نیاز به روش‌های کم‌آب و دانش‌بنیان را از دیگر چالش‌ها برشمرد و گفت: استفاده از مسئولیت اجتماعی صنایع، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تأمین حقابه تالاب گاوخونی به عنوان منشأ رطوبتی مهم برای مقابله با کانون‌های گردوغبار ضروری است.