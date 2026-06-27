به گزارش خبرگزاری مهر، در مناطق روستایی ماهاراشترا، هندوها و مسلمانان قرنهاست که محرم را با هم برگزار میکنند. با این حال، یک روستا به خاطر زنده نگه داشتن این سنت با وجود نداشتن حتی یک نفر مسلمان، برجسته است.
روستای برادوادی(بوسانیوادی)، محل زندگی جامعه راموشی(براد) است. اگرچه حتی یک خانواده مسلمان در این روستا وجود ندارد، اما سنت چند صد ساله محرم همچنان بخش جداییناپذیری از هویت فرهنگی و وحدت اجتماعی آن است. در طول ۱۰ روز محرم، تمام روستا غرق در ارادت به دوازده امام است.
برای اطمینان از اینکه مراسم عزاداری محرم طبق سنت انجام میشود، روستاییان از روحانیون مسلمان از روستاهای همسایه دعوت میکنند که تمام مراسم را مطابق با آداب و رسوم اسلامی برگزار میکنند.
جامعه راموشی مدتهاست که به خاطر مقاومت در برابر بیعدالتی شناخته شده است. مردم بوسانیوادی با ادامه این میراث، مراسم محرم را با آگاهی اجتماعی و خدمات اجتماعی پیوند دادهاند. در طول محرم چندین فعالیت اجتماعی برگزار میشود. اردوگاههای اهدای خون برای کمک به بیماران نیازمند برگزار و که سرودها و نمایشهای تئاتر برای افزایش آگاهی در مورد مسائل اجتماعی اجرا میشود.
این دوره ۱۰ روزه همچنین هماهنگی اجتماعی را در روستا تقویت میکند. خانوادهها برای یک مراسم اجتماعی معروف به ماهاپراساد گرد هم میآیند. بسیاری از جوانان روستایی که برای کار یا تجارت به شهرهایی مانند بمبئی و پونا مهاجرت کردهاند، به طور خاص برای شرکت در مراسم محرم به خانه بازمیگردند. در این دوره، روستا به مرکزی برای گردهماییهای خانوادگی تبدیل میشود.
اومش بوکل، جوانی از برادوادی، روزانه ویدیوهایی از این سنت منحصر به فرد را در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک میگذارد.
او در گفتوگو با Awaz-The Voice گفت: برای اینکه به این سنت رنگ و بویی مدرن بدهم، هر روز یک ویدیو میساختم و آن را در اینستاگرام به اشتراک میگذاشتم. صدها هزار نفر ویدیوها را تماشا و به اشتراک گذاشتند و ما با استقبال بسیار مثبتی از سوی مردم مواجه شدیم.
او افزود: اگرچه در روستای ما حتی یک مسلمان هم وجود ندارد، اما این سنت را زنده نگه داشتهایم و من به آن افتخار میکنم. نسل ما این سنت را با همان روحیه ادامه خواهد داد.
انکوش مندل، معلم ورزش در مورد مراسم منحصر به فرد روستا گفت: مراسم محرم در برادوادی ستون فقرات وحدت روستای ما است. اجداد ما این سنت را از دوران قبل از استقلال حفظ کردهاند و امروز ما آن را ادامه میدهیم. ذرهای تبعیض طبقاتی در روستای ما وجود ندارد. همه ما با این باور که خدا برای همه یکی است، گرد هم میآییم. روستا به دوازده امام ایمان زیادی دارد.
شیوشانکار ماندل، مسئول امور مالیاتی روستا گفت: دوازده امام[علیهمالسلام] هسته اصلی ایمان در روستای ما هستند. هر زمان که کسی برای انجام کاری مهم از خانه خارج میشود، ابتدا نام امامان را به زبان میآورد و به آنها ادای احترام میکند. ما معتقدیم که دعای خیر او موفقیت در هر کاری را تضمین میکند. در طول محرم، هر کسی که در شهرهای دیگر ساکن شده است، به خانه برمیگردد. بنابراین، این مراسم به نمادی از وحدت عاطفی و فرهنگی ما تبدیل شده است.
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