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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

شناور سوختی با ۱۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در قشم توقیف شد

شناور سوختی با ۱۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در قشم توقیف شد

قشم- فرمانده پایگاه دریابانی قشم از توقیف یک فروند شناور حامل ۱۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی قشم به محل اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان پس از گشت زنی در موقعیت اعلامی موفق به کشف ۱۵٠٠ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش با احتساب شناورهای توقیفی ۳۰ میلیارد ریال شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم در خاتمه با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این عملیات، اظهار داشت: در این عملیات یک فروند شناور نیز توقیف شده است.

کد مطلب 6872237

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