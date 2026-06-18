توزیع ۷۲ هزار بسته معیشتی در قالب پویش احسان حسینی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طاهریجبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران عصر امروز در مراسم توزیع سبد کالا در اداره شهرستان قدس، با اشاره به اجرای پویش اطعام و احسان حسینی همزمان با ماه محرم، اظهار کرد: طرح احسان حسینی با هدف تهیه و توزیع بستههای معیشتی و با همکاری مراکز نیکوکاری راهاندازی شده است.
وی افزود: در قالب این پویش، بیش از ۷۲ هزار بسته معیشتی به نیت ۷۲ شهید کربلا در ماههای محرم و صفر توزیع میشود که امروز نیز در شهرستان قدس و در دومین روز ماه محرم، ۵۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه ارزش هر بسته معیشتی حدود ۵ میلیون تومان برآورد شده است، گفت: این بستهها شامل برنج، روغن، ماکارونی، شکر و چای است.
طاهریجبلی همچنین با اشاره به تهیه لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند و تحت حمایت، تصریح کرد: تحقق این برنامه نیازمند همراهی خیرین است تا با تأمین و آمادهسازی اقلام در شهریورماه، امکان توزیع آن فراهم شود.
وی در ادامه از برنامهریزی برای تأمین جهیزیه با مشارکت خیرین و بازاریان تهران خبر داد و گفت: سال گذشته یکهزار و ۱۰ سری جهیزیه تهیه و به نوعروسان تحت حمایت اهدا شد و امسال نیز تأمین یکهزار و ۵۰ سری جهیزیه برای نوعروسان هدفگذاری شده است.
به گفته طاهریجبلی، در راستای تأمین جهیزیه نوعروسان تحت حمایت نیز طی دو ماه آینده، ۲۰۰ سری جهیزیه شامل پنج قلم کالا از طریق فروشگاه های اینترنتی اهدا خواهد شد.
بنابراین گزارش؛ پویش اطعام و احسان حسینی با هدف ترویج فرهنگ انفاق و گرهگشایی از مشکلات خانوادههای نیازمند طراحی شده است. این پویش از ابتدای ماه محرم آغاز شده تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت و در این مدت، آشپزخانههای اطعام حسینی با بهرهگیری از کمکهای خیّران در قالب طرح اطعام حسینی اقدام به طبخ و توزیع غذای گرم در میان جامعه هدف و نیازمندان میکنند.در کنار طبخ غذای گرم، «طرح احسان حسینی» نیز با هدف توزیع بستههای معیشتی و اقلام خوراکی میان مددجویان اجرا می شود.
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