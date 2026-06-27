۴۴۷ اصفهانی در حوادث خردادنجات یافتند؛انجام۱۰۴۶ عملیات توسط آتش نشانان

سرآتشیار مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حجم مأموریت‌های آتش‌نشانی اصفهان در خردادماه امسال، نشان‌دهنده گستردگی نیاز شهر به خدمات امدادی و اهمیت آمادگی مستمر نیروهای عملیاتی است. در این مدت، ۳۱ هزار و ۵۷۷ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که بخشی از آن به عملیات‌های امدادی، اطفای حریق و خدمات ایمنی منجر شد.

وی افزود: عملیات‌های انجام‌شده در این بازه زمانی با پوشش ۲۸ ایستگاه فعال آتش‌نشانی صورت گرفت و طی آن، نیروهای امدادی در انواع حریق از جمله آتش‌سوزی ضایعات صنعتی، کشاورزی و شهری، خودروها، منازل مسکونی، فضاهای سبز، درختان و همچنین مراکز تجاری و صنعتی وارد عمل شدند.

سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: در کنار مأموریت‌های اطفای حریق، ۴۸۷ حادثه مختلف نیز در سطح شهر به ثبت رسید که شامل تصادفات، محبوس شدن افراد در آسانسور، گرفتار شدن شهروندان در فضاهای مسکونی، تجاری و کارگاهی، سقوط از ارتفاع، حوادث ناشی از گودبرداری و تخریب‌های غیراصولی و نیز ریزش ساختمان‌ها بود که با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

دهقانی با اشاره به بخش پیشگیرانه فعالیت‌های این سازمان تصریح کرد: در خردادماه امسال، ۵۳۰ مورد استقرار خودروهای اطفائیه در نقاط مختلف شهر و ۵۹۹ گشت ایمنی با هدف شناسایی نقاط پرخطر و ارتقای ایمنی شهری انجام شد. همچنین ۱۴۲ مورد اعزام نیرو برای ارائه خدمات ایمنی تکمیلی به شهروندان ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: برآیند این حجم از عملیات و خدمات، نجات ۴۴۷ شهروند و جلوگیری از گسترش خسارات جانی و مالی در حوادث مختلف بوده است؛ موضوعی که اهمیت سرعت عمل، آمادگی تخصصی و استقرار مناسب نیروهای آتش‌نشانی در سطح شهر را بیش از پیش نشان می‌دهد.

سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تأکید بر نقش همکاری شهروندان در کاهش پیامدهای حوادث گفت: رعایت اصول ایمنی، توجه به هشدارهای پیشگیرانه و تماس به‌موقع با سامانه ۱۲۵، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش سرعت امدادرسانی و کاهش خسارات جانی و مالی دارد.