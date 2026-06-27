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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

هشدار نارنجی مدیریت بحران تهران؛ وزش باد شدید و گردوخاک در راه است

هشدار نارنجی مدیریت بحران تهران؛ وزش باد شدید و گردوخاک در راه است

رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای وزش باد شدید و گردوخاک از اواخر شنبه تا ظهر دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام قودجانی رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، با بیان اینکه هشدار سطح نارنجی شماره ۱۱ اداره کل هواشناسی استان تهران از اواخر وقت شنبه ۶ تیرماه تا ظهر دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ اعتبار دارد، اظهار کرد: بر اساس این اطلاعیه، افزایش چشمگیر سرعت وزش باد، به‌ویژه در ساعات شب و ابتدای صبح، پیش‌بینی شده و نیمه غربی و جنوبی استان، به‌ویژه مناطق جنوب‌غربی، بیشتر تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

وی افزود: بر اساس اعلام هواشناسی، احتمال وقوع وزش باد خیلی شدید، خیزش گرد و خاک، انتقال گرد و غبار از استان‌های مجاور، کاهش کیفیت هوا و محدودیت دید وجود دارد و در برخی مناطق مرکزی استان نیز وزش باد شدید تا بسیار شدید به‌صورت لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

قودجانی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی گفت: شهروندان از حضور و توقف در کنار درختان کهنسال، تیرهای برق، تابلوهای تبلیغاتی، داربست‌ها و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند و نسبت به استحکام سازه‌های موقت و پوشش گلخانه‌ها اطمینان حاصل شود.

رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین از رانندگان خواست هنگام تردد، به‌ویژه در محورهای مستعد گرد و خاک، احتیاط بیشتری داشته باشند و از کوهنوردان نیز خواست از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن بر روی قله‌ها در مدت فعالیت این سامانه خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های امدادی و خدماتی نیز با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، در آمادگی لازم برای مواجهه با حوادث احتمالی قرار دارند.

کد مطلب 6872288

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