صدور هشدار سطح زرد گرد و غبار در یزد

صادق جوادی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی، از امروز تا چهارشنبه با نزدیک شدن موج جوی به استان، بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، وزش باد نسبتاً شدید، احتمال وقوع گرد و خاک و نیز انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور به یزد پیشبینی میشود.
وی افزود: از روز دوشنبه نیز افزایش ابر و احتمال بارشهای پراکنده، بهخصوص در مناطق شمالی استان، دور از انتظار نیست.
جوادی ادامه داد: دمای هوا امروز و فردا روند افزایشی خواهد داشت، اما از روز دوشنبه با شمالی شدن جریانات، کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما انتظار میرود و پس از آن تا روز چهارشنبه، تغییرات دمایی قابل توجهی پیشبینی نمیشود.
کارشناس هواشناسی یزد ادامه داد: برای روزهای دوشنبه تا پنجشنبه نیز هشدار سطح زرد در خصوص نفوذ گرد و غبار به استان و کاهش دید افقی صادر شده است.
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