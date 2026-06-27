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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

صدور هشدار سطح زرد گرد و غبار در یزد

صدور هشدار سطح زرد گرد و غبار در یزد

یزد - کارشناس هواشناسی استان یزد از وزش باد نسبتاً شدید، احتمال گرد و خاک و انتقال گرد و غبار به استان خبر داد و گفت: برای روزهای دوشنبه تا پنجشنبه هشدار سطح زرد صادر شده است.

صادق جوادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، از امروز تا چهارشنبه با نزدیک شدن موج جوی به استان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، وزش باد نسبتاً شدید، احتمال وقوع گرد و خاک و نیز انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور به یزد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از روز دوشنبه نیز افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده، به‌خصوص در مناطق شمالی استان، دور از انتظار نیست.

جوادی ادامه داد: دمای هوا امروز و فردا روند افزایشی خواهد داشت، اما از روز دوشنبه با شمالی شدن جریانات، کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما انتظار می‌رود و پس از آن تا روز چهارشنبه، تغییرات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

کارشناس هواشناسی یزد ادامه داد: برای روزهای دوشنبه تا پنجشنبه نیز هشدار سطح زرد در خصوص نفوذ گرد و غبار به استان و کاهش دید افقی صادر شده است.

کد مطلب 6872314

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