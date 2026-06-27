به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری ظهر شنبه در جمع عزاداران حسینی با تسلیت ایام، قیام عاشورا را مدرسه‌ای بزرگ برای همه دوران‌ها دانست و اظهار کرد: مهم‌ترین پیام نهضت امام حسین (ع)، ایستادگی در برابر دشمنان دین، عقب‌نشینی نکردن از اصول الهی و تبعیت از امام جامعه اسلامی است.

وی با بیان اینکه جامعه اسلامی هیچ‌گاه از هدایت الهی بی‌نیاز نیست، افزود: اگرچه با رحلت پیامبر اکرم (ص) نبوت پایان یافت، اما مسئله امامت استمرار دارد و در دوران غیبت نیز هدایت جامعه بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است و اطاعت از ولی‌فقیه در امتداد اطاعت از امام معصوم (ع) قرار می‌گیرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی اختلاف‌نظرها درباره موضوع مذاکره با آمریکا، گفت: اختلاف دیدگاه در مسائل سیاسی، اگر بر اساس استدلال، تحقیق و حجت شرعی باشد، نه تنها اشکالی ندارد بلکه می‌تواند به روشن‌تر شدن حقیقت کمک کند، اما این اختلاف‌ها نباید به نزاع، دوگانگی و رفتارهای خارج از چارچوب منجر شود.

طاهری اظهار کرد: افراد نباید تنها بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب را که با سلیقه سیاسی آنان سازگار است، ملاک قضاوت قرار دهند، بلکه برای رسیدن به تحلیل صحیح باید مجموعه فرمایشات و منظومه فکری امام راحل، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار داد.

وی با بیان اینکه اصل کلی در نگاه رهبر معظم انقلاب، بی‌اعتمادی به آمریکا و بی‌ثمر بودن مذاکره با این کشور است، افزود: البته این اصل در شرایط خاص می‌تواند با تشخیص و اذن رهبر معظم انقلاب استثنا داشته باشد و در چنین شرایطی، مذاکره با رعایت چارچوب‌های تعیین‌شده و مصالح کشور انجام می‌شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر رهبر معظم انقلاب با در نظر گرفتن مصالح کشور مجوز انجام مذاکره‌ای را صادر کنند، همه موظف به حمایت از این تصمیم هستند و نباید با تضعیف مسئولان یا نسبت دادن اتهاماتی مانند مخالفت با ولایت فقیه، زمینه ایجاد اختلاف در جامعه را فراهم کرد.

وی تأکید کرد: حمایت از مسئولان به معنای چشم‌پوشی از مطالبه‌گری نیست، بلکه مردم باید در چارچوب قانون، اجرای دقیق شروط و خطوط قرمز ترسیم‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب را مطالبه کنند تا مسیر مذاکرات از اصول تعیین‌شده خارج نشود.

طاهری با اشاره به سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اظهار کرد: رعایت این اصول مانع از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای کمرنگ کردن آرمان‌های انقلاب اسلامی، گفت: عده‌ای تلاش می‌کنند چنین القا کنند که باید از اصول انقلاب کوتاه آمد، در حالی که مردم و مسئولان باید با هوشیاری اجازه ندهند فشارهای سیاسی و رسانه‌ای، کشور را از مسیر ترسیم‌شده توسط رهبر معظم انقلاب خارج کند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سابقه رفتارهای خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که دشمنی آمریکا با ملت ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی واقعیتی انکارناپذیر است و از همین رو، هوشیاری، وحدت، تبعیت از رهبری و حفظ انسجام ملی، مهم‌ترین راهبرد کشور در مواجهه با این دشمنی‌ها خواهد بود.

طاهری با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ملت ایران تجربه مذاکرات گذشته را فراموش نکرده است و بدعهدی طرف مقابل تنها به عمل نکردن به تعهدات محدود نبوده، بلکه با اقدامات خصمانه و جنایت علیه ملت ایران نیز همراه شده است.

وی با تأکید بر اینکه روحیه عزت‌خواهی، استکبارستیزی و مطالبه‌گری مردم باید حفظ شود، افزود: مطالبه‌گری در چارچوب قانون و بدون توهین به مسئولان، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه پشتوانه‌ای برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی است و نباید به بهانه انجام مذاکرات، این روحیه در جامعه تضعیف شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی مفاد تفاهم‌های اخیر، اظهار کرد: برخی بندهای این تفاهم‌نامه‌ها دارای ابهام است و ممکن است زمینه برداشت‌های نادرست و سوءاستفاده را فراهم کند؛ از این رو مسئولان باید با دقت و حساسیت بیشتری از حقوق ملت ایران صیانت کنند.

طاهری با رد برخی برداشت‌ها از واقعه عاشورا برای توجیه مذاکره، گفت: گفتگوهای امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) با دشمن، مذاکره به مفهوم سیاسی امروز نبود، بلکه با هدف اتمام حجت، دعوت به حق و دفاع از ارزش‌های الهی انجام شد و نباید این وقایع تاریخی را دستاویزی برای تفسیرهای نادرست قرار داد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جنگ اخیر، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در موضع قدرت قرار دارد و هرگونه مذاکره باید با حفظ عزت، حکمت و مصلحت انجام شود و طرف مقابل نیز بداند ملت ایران از حقوق و آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: حمایت جمهوری اسلامی از ملت‌های مظلوم، به‌ویژه مردم فلسطین و لبنان، یک اصل تغییرناپذیر است و ملت ایران هرگز حاضر نخواهد شد در برابر فشارها و زیاده‌خواهی‌های دشمنان از آرمان‌های خود دست بکشد.

طاهری با اشاره به درس‌های ماندگار نهضت عاشورا، تأکید کرد: فرهنگ عاشورا به ملت ایران آموخته است که عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، رمز پیروزی است و این مسیر با تبعیت از ولایت و حفظ وحدت و هوشیاری مردم ادامه خواهد یافت.