به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر طهماسبی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی را از مهمترین اولویتهای مدیریتی استان برشمرد و اظهار کرد: فرمانداران باید نسبت به هرگونه اقدام یا اظهارنظری که موجب ایجاد اختلاف و خدشه به همبستگی جامعه شود، حساس باشند و مسئولیت مدیریت فضای اجتماعی را بهصورت میدانی دنبال کنند.
وی با اشاره به نقش مؤثر روحانیون، سخنرانان، مداحان و نیروهای نظامی در تقویت همدلی میان مردم افزود: همه ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی باید در مسیر حفظ آرامش و انسجام استان به کار گرفته شود و از هر اقدامی که زمینهساز دوگانگی در جامعه باشد، جلوگیری شود.
استاندار گلستان با تشریح بخشی از اقدامات عمرانی دولت در استان گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۴۰۰ روستا آسفالت، بیش از هزار کیلومتر طرح هادی اجرا و ۴۹۵ هکتار زمین برای اجرای طرحهای مسکن شناسایی شده که از این میزان، ۱۹۸ هکتار تغییر کاربری برای اجرای طرحهای مسکن، ایثارگران و جوانی جمعیت انجام شده است.
طهماسبی با تأکید بر اینکه توسعه استان بر مبنای شاخصهایی همچون جمعیت، وسعت و میزان محرومیت شهرستانها دنبال میشود، اظهار کرد: تکمیل زیرساختهای آب، برق، گاز و راه در مناطق کمبرخوردار و روستاها با جدیت در دستور کار قرار دارد و رویکرد مدیریت استان، توسعه متوازن در همه شهرستانها است.
وی همچنین از آماده بهرهبرداری شدن مستمر نیروگاههای خورشیدی در استان خبر داد و گفت: هر هفته سه مگاوات برق خورشیدی به ظرفیت تولید استان افزوده میشود و دستگاههای اجرایی باید عملکرد خود را بهصورت شفاف اطلاعرسانی کنند؛ در غیر این صورت بهعنوان دستگاه کمکار معرفی خواهند شد.
استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات کشاورزان، خواستار تسریع در توزیع کود شیمیایی و اصلاح سهمیه سوخت بخش کشاورزی متناسب با شرایط مزارع شد.
طهماسبی با قدردانی از حضور میدانی فرمانداران و مدیران استان در ماههای اخیر، بر لزوم حفظ وحدت، انسجام و آرامش اجتماعی تأکید کرد و گفت: در شرایط حساس کنونی، همه مدیران و دستگاههای اجرایی باید با همافزایی و مسئولیتپذیری، از هرگونه تحرک وحدتشکن جلوگیری کرده و خدمترسانی به مردم را با قدرت ادامه دهند.
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