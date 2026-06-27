کشف ۳۶۰۰ قلم داروی دامپزشکی قاچاق و تقلبی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی بعدازظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و با همکاری دستگاه امنیت اقتصادی استان، یک باند سازمان‌یافته که در زمینه توزیع داروهای دامپزشکی قاچاق، تقلبی و فاقد مجوز فعالیت داشت، شناسایی و متلاشی شد.

وی افزود: اکیپ‌های عملیاتی اداره کل دامپزشکی مازندران با حضور در محل نگهداری این محموله، از ورود و توزیع آن در واحدهای پرورش دام و طیور جلوگیری کردند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه در این عملیات ۳۵ قلم انواع داروهای آنتی‌بیوتیک، داروهای تنفسی و مواد بیولوژیک به تعداد ۳ هزار و ۶۹۵ عدد کشف و ضبط شد، تصریح کرد: این اقلام فاقد هویت مشخص، کد تولید معتبر و شرایط استاندارد نگهداری از جمله زنجیره سرد بودند و مصرف آنها می‌توانست سلامت دام، طیور و در نهایت امنیت غذایی جامعه را با مخاطره جدی مواجه کند.

آقاپور کاظمی با تأکید بر نقش دامپزشکی در صیانت از سلامت عمومی گفت: ورود داروهای غیرمجاز و تقلبی به چرخه تولید، تهدیدی مستقیم برای سلامت مصرف‌کنندگان فرآورده‌های دامی است و مقابله با این پدیده از اولویت‌های جدی دامپزشکی به شمار می‌رود.

وی از تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان خبر داد و افزود: تمامی اقلام کشف‌شده با دستور مقام قضایی توقیف و به انبارهای ضبط منتقل شده و پرونده متهمان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران همچنین از دامداران، مرغداران و فعالان حوزه دامپروری خواست دارو و مواد بیولوژیک مورد نیاز خود را تنها از مراکز دارای مجوز تهیه کنند، هنگام خرید اصالت کالا و تاریخ تولید و انقضا را بررسی کرده، فاکتور رسمی دریافت کنند و در صورت مشاهده هرگونه عرضه مشکوک یا خارج از ضابطه، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند.