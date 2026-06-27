به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیانقادی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رامسر با اشاره به وضعیت جمعیتی این شهرستان اظهار کرد: شاخصهای جمعیتی رامسر در شرایط مطلوبی قرار ندارد و نرخ رشد جمعیت شهرستان حدود ۰.۷ درصد است که نسبت به میانگین استان مازندران، وضعیت نگرانکنندهای را نشان میدهد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاستهای جوانی جمعیت افزود: همه دستگاههای اجرایی باید در چارچوب وظایف خود برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همکاری کنند و اداره راه و شهرسازی نیز روند واگذاری اسناد و اجرای تعهدات مرتبط با این قانون را با جدیت پیگیری کند.
فرماندار رامسر با بیان اینکه وحدت و همدلی رمز عبور کشور از بحرانهاست، گفت: موفقیت نظام جمهوری اسلامی همواره مرهون همراهی مردم بوده و امروز نیز حفظ انسجام، پرهیز از اختلافافکنی و خدمترسانی شایسته به مردم باید در اولویت مدیران قرار گیرد.
قبادیانقادی مدیریت مصرف انرژی را از دیگر اولویتهای دولت عنوان کرد و افزود: دستگاههای اجرایی مکلف هستند بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر و نصب پنلهای خورشیدی تأمین کنند که اجرای این برنامه علاوه بر کاهش هزینهها، آثار مثبت زیستمحیطی نیز به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای خدمات عمومی، بر توسعه مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر، تقویت خدمات درمانی در بیمارستانهای رامسر و کتالم و استفاده از ظرفیت خیرین سلامت برای توسعه زیرساختهای درمانی تأکید کرد.
فرماندار رامسر همچنین با انتقاد از نارضایتی برخی شهروندان از روند ارائه خدمات در ادارات، اظهار کرد: تکریم اربابرجوع باید به یک اصل اساسی در همه دستگاههای اجرایی تبدیل شود و ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری با جدیت دنبال شود.
وی رفع مشکلات آنتندهی تلفن همراه، توسعه شبکه فیبر نوری، تشدید نظارت بر بازار، ساماندهی نانواییها، جلوگیری از قاچاق آرد، ساماندهی سواحل، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ، توسعه شبکه سیم به کابل و جذب اعتبارات عمرانی را از دیگر اولویتهای شهرستان برشمرد.
قبادیانقادی در پایان از دستگاههای اجرایی خواست ضمن همکاری برای برگزاری انتخابات پیشرو، گزارش عملکرد، میزان جذب اعتبارات و پیشرفت پروژههای عمرانی خود را به فرمانداری ارائه کنند و از برنامهریزی برای برگزاری آیینهای بزرگداشت شهدای اخیر و اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی در سطح شهرستان خبر داد.
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