به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان صبح چهارشنبه در حاشیه نشست ستاد ساماندهی سواحل رامسر اظهار کرد: پلاژ توسکاسرا تا زمان تعیین تکلیف وضعیت موجود و اجرای کامل ضوابط و الزامات ساماندهی، با دستور مقام قضایی پلمب خواهد شد.
وی با بیان اینکه تأمین امنیت و سلامت شهروندان و مسافران خط قرمز مدیریت شهرستان است، افزود: هیچگونه قصور یا سهلانگاری در اجرای قوانین و استانداردهای ایمنی سواحل پذیرفتنی نیست و همه دستگاههای متولی باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند.
فرماندار رامسر تصریح کرد: دستگاههای مسئول موظف هستند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع نواقص، اجرای مصوبات ستاد ساماندهی سواحل و فراهم کردن شرایط ایمن برای بهرهبرداری از پلاژ توسکاسرا اقدام کنند.
قبادیان تأکید کرد: تا زمان برطرف شدن مشکلات و تأیید رعایت الزامات قانونی از سوی مراجع ذیربط، این مجموعه اجازه فعالیت نخواهد داشت.
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