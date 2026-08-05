به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان صبح چهارشنبه در حاشیه نشست ستاد ساماندهی سواحل رامسر اظهار کرد: پلاژ توسکاسرا تا زمان تعیین تکلیف وضعیت موجود و اجرای کامل ضوابط و الزامات ساماندهی، با دستور مقام قضایی پلمب خواهد شد.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت و سلامت شهروندان و مسافران خط قرمز مدیریت شهرستان است، افزود: هیچ‌گونه قصور یا سهل‌انگاری در اجرای قوانین و استانداردهای ایمنی سواحل پذیرفتنی نیست و همه دستگاه‌های متولی باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند.

فرماندار رامسر تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع نواقص، اجرای مصوبات ستاد ساماندهی سواحل و فراهم کردن شرایط ایمن برای بهره‌برداری از پلاژ توسکاسرا اقدام کنند.

قبادیان تأکید کرد: تا زمان برطرف شدن مشکلات و تأیید رعایت الزامات قانونی از سوی مراجع ذی‌ربط، این مجموعه اجازه فعالیت نخواهد داشت.