قبادیان: پروازهای فرودگاه رامسر از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان ظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان رامسر با تأکید بر ارائه خدمات منسجم و بهدور از سلیقهگرایی در دستگاههای اجرایی، از ازسرگیری پروازهای فرودگاه شهدای رامسر، تشدید نظارت بر بازار و برنامهریزی برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیشرو خبر داد.
وی با اشاره به سیاستهای دولت وفاق ملی اظهار کرد: ارائه خدمات در تمامی دستگاههای اجرایی باید در چارچوب سیاستهای ابلاغی دولت و بهدور از هرگونه اقدام سلیقهای انجام شود و توجه به مطالبات مردم، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.
وی از ازسرگیری پروازهای فرودگاه شهدای رامسر با مشارکت شرکتهای هواپیمایی خبر داد و افزود: این مهم با پیگیریها و تلاشهای استاندار مازندران، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل فرودگاههای استان محقق شده است.
فرماندار رامسر با تأکید بر لزوم تأمین اقلام ضروری مردم گفت: دستگاههای متولی باید با تلاش مضاعف، نسبت به تأمین و توزیع کالاهای اساسی اقدام کرده و توجه ویژهای به اقشار ضعیف جامعه، بهویژه در مناسبتهایی مانند شب یلدا داشته باشند.
قبادیان با اشاره به موضوع مدیریت روستاها تصریح کرد: افراد تحت عنوان رابط روستا، وجاهت قانونی و حقوقی ندارند و پیگیری مطالبات روستاهای فاقد شورا و دهیار صرفاً باید از طریق شورای بخش انجام شود. بهکارگیری افراد بهعنوان رابط یا معتمد محلی که بعضاً از جایگاه خود سوءاستفاده کردهاند، ممنوع است.
وی افزود: تمامی ادارات موظف هستند پیش از صدور هرگونه مجوز در حوزه روستایی، استعلامهای لازم را بدون واسطه از بخشداری و شورای اسلامی بخش انجام دهند.
فرماندار رامسر همچنین با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور، رعایت زیست عفیفانه در سطح جامعه را ضروری دانست و گفت: حماسه ۹ دی با رویکرد اتحاد و انسجام ملی، فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردهای دولت و نظام جمهوری اسلامی است.
قبادیان با تأکید بر لزوم تنظیم بازار، اظهار کرد: مقابله با هرگونه گرانفروشی و کمفروشی در دستور کار قرار دارد و نظارت مستمر بر بازار با همکاری اتاق اصناف، اداره صمت و تعزیرات حکومتی انجام میشود. همچنین لیست قیمت کالاها باید بهصورت روزانه بهروزرسانی و گزارش آن به فرمانداری ارسال شود.
وی هماهنگی بیشتر بین اعضای شورای روابط عمومی ادارات را در انعکاس اخبار امیدآفرین و دستاوردهای دولت ضروری دانست و افزود: اجرای برنامهها و رویدادهای عمومی در شهرها و روستاها با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و با همراهی شوراهای اسلامی دنبال میشود.
فرماندار رامسر در بخش دیگری از سخنان خود از تأیید لیست معتمدین شهرستان توسط هیئت نظارت خبر داد و گفت: همکاری مناسبی برای آغاز فرایند انتخابات وجود دارد و تولید محتوای مناسب برای افزایش مشارکت مردم از طریق تشکیل قرارگاه تولید محتوا در شورای روابط عمومی شهرستان انجام خواهد شد.
قبادیان همچنین بر تسریع در تکمیل پروژههای گازرسانی، پوشش آن تندهی تلفن همراه و ساماندهی دکههای غیررسمی در محورهای جنگلی و سواحل پیش از آغاز سال نو تأکید کرد و افزود: دستگاهها موظفاند لیست پروژههای قابل افتتاح در دهه مبارک فجر را برای ثبت در سامانه «منتاک» به فرمانداری ارسال کنند.
نظر شما