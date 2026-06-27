به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی به نقل از رئیس پلیس راهور منطقه ۱۲ مبنی بر بسته شدن کامل تمامی ورودی‌های تهران از روز جمعه و ممنوعیت ورود خودروهای شهرستانی به پایتخت، پلیس راهور تهران بزرگ این خبر را تکذیب کرد.

بر اساس اعلام پلیس راهور تهران بزرگ، تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر انسداد کامل ورودی‌های تهران یا ممنوعیت ورود تمامی خودروهای شهرستانی به پایتخت ابلاغ نشده است.

پلیس راهور تأکید کرد: محدودیت‌های ترافیکی ویژه مراسم وداع و تشییع، پس از نهایی شدن طرح‌های ترافیکی، صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی پلیس راهور تهران بزرگ به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

این نهاد از شهروندان خواست اخبار مربوط به محدودیت‌های ترافیکی را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و از بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

همچنین اعلام شد جزئیات مسیرهای مشمول محدودیت، زمان اجرای طرح‌های ترافیکی و نحوه تردد شهروندان پیش از آغاز مراسم، به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.