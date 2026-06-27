به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: ۴۴ درصد متوفیان تصادفات پایتخت در سال ۱۴۰۴ را موتورسواران تشکیل میدهند؛ آماری که به گفته او، ریشه در تخلفاتی چون عبور از چراغ قرمز، تردد در خطوط ویژه، سرعت غیرمجاز و مهمتر از همه عدم استفاده از کلاه ایمنی دارد.
جوانبخت با اشاره به آمار تصادفات فوتی سال ۱۴۰۴ گفت: رتبه اول متوفیان پایتخت به رانندگان موتورسیکلت اختصاص دارد و فراوانی این گروه حدود ۴۴ درصد است.
وی در ادامه افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۹ درصد کاهش متوفیان تصادفات موتورسیکلتسواران را نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل داشتهایم.
او تأکید کرد این کاربران ترافیکی با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی میتوانند نقش مهمی در کاهش تلفات رانندگی داشته باشند و ترکیب احتیاط، مهارت و صبوری برای پیشگیری از این حوادث الزامی میباشد.
رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بخش قابل توجهی از تصادفات موتورسواران به دلیل عدم مهارت کافی رخ میدهد. بسیاری از رانندگان توانایی لازم برای کنترل این وسیله ناایمن را ندارند و همین موضوع در کنار رفتارهای پرخطر، آمار تصادفات را افزایش میدهد.
جوانبخت با اشاره به اجرای طرحهای پلیس راهور برای برخورد با تخلفات موتورسیکلت اظهار داشت: افرادی که برای فرار از قانون اقدام به پوشاندن یا مخدوش کردن پلاک میکنند، تحت برخورد قانونی قرار میگیرند.
وی جوانبخت درباره زمان و مکان وقوع تصادفات موتورسیکلت گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ با فراوانی ۲۸ درصد بیشترین متوفیان موتورسواران را به خود اختصاص میدهد. چرا که در این بازه زمانی تردد و حجم استفاده از این وسیله نقلیه بیشتر است.
رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ افزود: بزرگراهها نیز ناامنترین محل برای موتورسیکلتسواران هستند، چراکه در این معابر خودروها با سرعت بالا در حال تردد هستند و موتورسیکلتسواران در نقاط کور سایر خودروها قرار میگیرند و در بسیاری از موارد دیده نمیشوند.
به گفته وی، زمان واکنش موتورسواران در این شرایط کاهش مییابد و از آنجا که ترمز موتورسیکلت در سرعت بالا عملکرد مناسبی ندارد، احتمال برخورد افزایش پیدا میکند.
جوانبخت گفت: جوانان زیر ۳۰ سال بیشترین سهم را در تلفات تصادفات موتورسیکلت دارند. هیجان بالا، تصمیمگیری احساسی و درکخطر پایین باعث میشود این گروه بیشتر در معرض حادثه قرار بگیرند.
وی در پایان تأکید کرد: پلیس راهور تلاش کرده است تا موتورسواران به این باور برسند که کلاه ایمنی فاصله مرگ و زندگی است و برخورد با افرادی که از آن استفاده نمیکنند همچنان ادامه دارد.
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