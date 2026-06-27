به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده عصر شنبه در همایش اعضا و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف خراسان شمالی اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف خراسان شمالی به لحاظ حصول سازش در پرونده‌های مختومه دارای قابلیت مصالحه، به نرخ نزدیک به ۴۶ درصد دست یافته‌اند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: سالانه حدود ۲۸۰ هزار فقره پرونده به شعب و محاکم قضایی خراسان شمالی وارد می‌شود و این حجم بالای ورودی پرونده‌ها، یکی از عوامل اصلی زمینه‌ساز اطاله دادرسی است.

وی افزود: اطاله دادرسی همچنان به‌عنوان ابرچالش دستگاه قضایی، موانع و محدودیت‌های فراوانی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، نارضایتی مردم را در پی دارد.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده تصریح کرد: برای رفع معضل اطاله دادرسی، علاوه بر هوشمندسازی تمامی فرایندها، تکمیل ظرفیت‌های موجود و تقویت کادر قضایی و اداری، باید اقدامات متعدد دیگری نیز انجام شود تا با اصلاح برخی سازوکارها بتوان نسبت به آینده امیدوارتر بود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و توسعه فرهنگ صلح و سازش می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی‌های قضایی داشته باشد.