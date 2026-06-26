به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام رضا براتیزاده در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی (ع) ایراد شد، با تسلیت ایام شهادت امام حسین(ع) و یاران باوفایش، واقعه کربلا را نتیجه انحراف از اصل امامت و فقدان بصیرت در جامعه اسلامی دانست.
وی با بیان اینکه امامت استمرار هدایت الهی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) است، اظهار کرد: امام حسین(ع) به عنوان امام جامعه اسلامی در برابر حاکمیتی ایستاد که حتی ظواهر اسلام را نیز رعایت نمیکرد و برای جلوگیری از انحراف و تحریف دین قیام کرد.
امام جمعه موقت بجنورد با اشاره به دعوت مردم کوفه از امام حسین(ع) و بیوفایی آنان، افزود: ترس از تهدیدهای عبیدالله بن زیاد، دلبستگی به منافع شخصی و بیبصیرتی از مهمترین عوامل عدم همراهی مردم کوفه با امام زمان خود بود.
وی بصیرت را نعمتی الهی برای تشخیص حق از باطل دانست و گفت: مردم ایران در طول ۴۷ سال گذشته و بهویژه در حوادث اخیر نشان دادهاند که از این نعمت برخوردارند و در بزنگاههای حساس به موقع در صحنه حاضر میشوند.
حجتالاسلام براتیزاده با اشاره به شعار «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند»، تصریح کرد: ملت ایران در جنگ ۴۰ روزه اخیر و روزهای پس از آن نیز با حضور و حمایت خود ثابت کردند که ولایت را تنها نخواهند گذاشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، سالروز شهادت امام سجاد(ع) را تسلیت گفت و نقش امام سجاد(ع) و حضرت زینب کبری(س) در انتقال پیام عاشورا به نسلهای آینده را بیبدیل توصیف کرد.
رییس کل دادگستری خراسان شمالی از حضور پرشور مردم در مراسم عزاداری دهه نخست محرم قدردانی کرد و گفت: با وجود افزایش قیمتها، مردم و هیئتهای مذهبی با تمام توان برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) تلاش کردند.
وی همچنین با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، به تشریح بخشی از دستاوردهای دستگاه قضایی پرداخت و اظهار کرد: اجرای سند تحول قضایی موجب کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، کاهش ورودی پروندهها به دادگستری استان و افزایش میزان مختومه شدن پروندهها شده است.
امام جمعه موقت بجنورد درباره مذاکرات ایران و آمریکا نیز گفت: ملاک و فصلالخطاب در موضوع مذاکرات، فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی است و هیئت مذاکرهکننده باید صرفاً در چارچوب شروط تعیینشده از سوی معظمله حرکت کند.
وی با تأکید بر بدعهدی دشمنان، افزود: جمهوری اسلامی ایران نباید در مذاکرات به طرف مقابل امتیاز بدهد و انتظار مردم از مسئولان، موضعگیری شجاعانه، مقتدرانه و صیانت از حقوق ملت ایران است.
حجتالاسلام براتیزاده ابراز امیدواری کرد: هیئت مذاکرهکننده با توکل بر خدا، اتکا به مردم و بهرهگیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بتواند حقوق ملت ایران را از مسیر مذاکرات تأمین کند.
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