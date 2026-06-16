به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده ظهر سه‌شنبه در نشست فوق‌العاده شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با حضور مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های معطل‌مانده و بلاتکلیف استان و از مصادیق تضییع حقوق بیت‌المال، پروژه سیمان سمنگان است که مجری و مدیریت آن بر عهده آستان قدس رضوی قرار دارد.

وی افزود: در جلسه امروز مقرر شد با اعطای فرصتی دوباره و سه‌ماهه به پیمانکار، این پروژه در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: چنانچه طی این مهلت زمانی اقدامات جدی برای تعیین تکلیف پروژه صورت نگیرد، فرایند قانونی خلع ید این پروژه انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق بیت‌المال خاطرنشان کرد: استان ظرفیت‌های خود را در اختیار سرمایه‌گذار این پروژه قرار داده و انتظار می‌رفت تعیین تکلیف آن در سال‌های گذشته انجام شود.

سیدجواد ایلای، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی نیز گفت: پروژه سیمان سمنگان بیش از ۲۲ سال بلاتکلیف مانده و دستگاه قضایی استان تا حصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

گفتنی است پروژه سیمان سمنگان در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار در شهرستان مانه قرار دارد و تاکنون حدود ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.