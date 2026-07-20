به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری خراسان شمالی حجتالاسلام رضا براتیزاده اظهار کرد: مهمترین نقشه راه دستگاه قضایی خراسان شمالی اجرای دقیق سند تحول و تعالی قضایی است و ارزیابی عملکرد واحدهای قضایی نیز بر همین مبنا انجام میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۲ هزار و ۵۱۳ فقره پرونده به عنوان موجودی پایان سال ۱۴۰۳ در محاکم استان وجود داشت و بر اساس اهداف تعیین شده، کاهش پنج درصدی این موجودی پیشبینی شده بود.
وی ادامه داد: با برنامهریزیهای انجام شده، موجودی پروندهها در پایان اسفندماه ۱۴۰۴ به ۳۹ هزار و ۴۹۲ فقره رسید که بیانگر کاهش هفت درصدی موجودی پروندههای قضایی استان است.
حجتالاسلام براتیزاده بیان کرد: بیشترین کاهش موجودی پروندهها در حوزههای قضایی شیروان و بخش سرحد ثبت شده که نشاندهنده موفقیت این حوزهها در اجرای برنامههای تحولی است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین با اشاره به وضعیت شعب نامتعارف گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۴، تعداد ۶۴ شعبه نامتعارف در استان وجود داشت که بر اساس اهداف سند تحول و تعالی قضایی، این تعداد باید به کمتر از ۵۶ شعبه کاهش مییافت.
وی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، شمار شعب نامتعارف به کمتر از ۵۶ شعبه رسیده و کاهش ۱۳ درصدی این شاخص محقق شده است.
حجتالاسلام براتیزاده تأکید کرد: استمرار اجرای برنامههای سند تحول و تعالی قضایی، کاهش اطاله دادرسی، مدیریت موجودی پروندهها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی خراسان شمالی است.
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